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Коммерческая недвижимость в Асака, Узбекистан

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1 объект найдено
Коммерческое помещение в Асака, Узбекистан
Коммерческое помещение
Асака, Узбекистан
Aka narxi qancha kelishsak boladimi menga zarur
$413
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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