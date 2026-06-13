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Квартиры в Алмалык, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Алмалык, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Алмалык, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
Квартира расположена у дороги, что обеспечивает удобный выезд и быстрый доступ к основным тр…
$55,000
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