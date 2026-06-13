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Жилье в Алмалык, Узбекистан

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Алмалык, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Алмалык, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
Квартира расположена у дороги, что обеспечивает удобный выезд и быстрый доступ к основным тр…
$55,000
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Русский
Коттедж 5 комнат в Алмалык, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Алмалык, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается большой добротный  5-ти комнатный дом. Участок 9-соток.  + 5-соток рядом с домо…
$75,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский