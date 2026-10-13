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Ваш надежный риелтор Robiya

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
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English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

Ваш надежный риелтор Robiya

Мы помогаем клиентам в Ташкенте подобрать, купить, продать или арендовать недвижимость. Работаем с квартирами, домами, коммерческими помещениями и другими объектами. Сопровождаем клиентов на всех этапах сделки, помогаем найти подходящие варианты и организовать просмотры. Наша цель — сделать процесс поиска и оформления недвижимости удобным, понятным и надежным.

Услуги

  • Аренда и сдача квартир и домов.

  • Покупка и продажа жилой недвижимости.

  • Аренда и продажа коммерческой недвижимости.

  • Подбор недвижимости с учетом пожеланий и бюджета клиента.

  • Организация просмотров объектов недвижимости.

  • Помощь в переговорах между собственниками и клиентами.

  • Консультации по вопросам аренды, покупки и продажи недвижимости.

  • Сопровождение клиентов на всех этапах сделки.

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