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РИЭЛТОРЫ.UZ

Бектемирский район Ташкент
;
РИЭЛТОРЫ.UZ
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
Языки общения
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Веб-сайт
Веб-сайт
риэлторы.uz
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Описание

Риэлторы.UZ – это квалифицированный участник рынка, осуществляющий масштабную деятельность в сфере коммерческой и жилой недвижимости.

Недвижимость Ташкента - риэлторы.uz
Новостройки - kvartira-dom.uz
Всё о наследстве - наследство.uz

Услуги

В список предложений агентства входят такие виды услуг, как:

– Аренда и купля продажа жилой недвижимости: домов и квартир;
– Аренда и купля продажа нежилой недвижимости: офисов, магазинов, торговых площадей, отелей, ресторанов и галерей;  
– Купля-продажа земельных участков;
– Полноценное исследование рынка недвижимости;
– Подбор в качестве инвестиций объектов коммерческой недвижимости;
– Предоставление консультаций по вопросам налогообложения, кредитования, инвестирования в недвижимость, а также – юридическое оформление сделок,
– Управление недвижимостью и знакомство с процедурами купли продажи;
– Предоставление помощи в оформлении документов;
– Юридическое сопровождение от начала до конца процедуры;
– Предоставление помощи в оформлении ипотечных кредитов.

Квартиры
Смотреть все 18 объектов
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Продается квартира 3/1/4 около метро Дустлик (Чкалова) Общая площадь: 67.17 кв.м. Тип строен…
775,77 млн сум
Квартира 1 комната в Ханабад, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ханабад
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Квартира на земле 36 кв.м. новостройка с ремонтом. МДФ двери хорошего качества, двухконтурны…
375,57 млн сум
Квартира 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 7
Площадь 167 м²
Этаж 1/9
Продается двухуровневая 7/1/9 ЖК Ассалом Сохил с мебелью и техникой Узбум Электроаппарат Нах…
1,97 млрд сум
Квартира 1 комната с кондиционером, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с кондиционером, с c ремонтом
Ташкент
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/4
Срочно 1/1/4 Американская школа парк Фуркат Электроаппарат Свежий ремонт, пол ламинат, обои …
461,77 млн сум
Дома
Смотреть все 10 объектов
Дом 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный новый дом 200 кв на участке 3 сотки Дом построен из качественных материалов, кр…
2,70 млрд сум
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Два участка общей площадью 15 соток с домом 4 комнаты махалля Ташисти Яшнабадский район, уча…
2,09 млрд сум
Дом 6 комнат в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 6 комнат
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 6
Площадь 760 м²
Количество этажей 2
Продается дом с участком 16, 4 сотки в самом престижном, и экологически чистом районе г. Таш…
8,00 млрд сум
Дом 3 комнаты со стеклопакетами, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 3 комнаты со стеклопакетами, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Дом 3 комнаты на участке 1 сотка, площадь дома 65 кв.м., по улице М Ашрафи Новый ремонт, …
651,40 млн сум
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 7 объектов
Продается готовый ресторан на 250 мест в Ташкент, Узбекистан
Продается готовый ресторан на 250 мест
Ташкент
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается готовый ресторан на 250 мест. Первая линия, малая кольцевая дорога, центр плова. …
15,39 млрд сум
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент
Площадь 100 м²
4,31 млрд сум
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент
Площадь 7 000 м²
33,12 млрд сум
Офис с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
17,24 млн сум
Наши агенты в Узбекистане
Валерий Фирстов
Валерий Фирстов
50 объектов
Агентства рядом
Этажи
Жилая недвижимость 1188 Долгосрочная аренда 244 Земельные участки 1

"Этажи" - первое международное агентство недвижимости в Узбекистане. Компания оказывает клиентам все необходимые услуги на рынке недвижимости. Экспертность сотрудников и надежные партнеры помогают клиентам сделать правильный выбор. Компания не сосредоточена на комиссии от сделки: задача «Этажей» — оказать полный комплекс услуг с максимальной выгодой для клиента.

Alliance Estate
Новостройки 24 Жилая недвижимость 4208 Коммерческая недвижимость 180 Долгосрочная аренда 802 Краткосрочная аренда 22 Земельные участки 1

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!