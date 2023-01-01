Риэлторы.UZ – это квалифицированный участник рынка, осуществляющий масштабную деятельность в сфере коммерческой и жилой недвижимости.
Недвижимость Ташкента - риэлторы.uz
Новостройки - kvartira-dom.uz
Всё о наследстве - наследство.uz
В список предложений агентства входят такие виды услуг, как:
– Аренда и купля продажа жилой недвижимости: домов и квартир;
– Аренда и купля продажа нежилой недвижимости: офисов, магазинов, торговых площадей, отелей, ресторанов и галерей;
– Купля-продажа земельных участков;
– Полноценное исследование рынка недвижимости;
– Подбор в качестве инвестиций объектов коммерческой недвижимости;
– Предоставление консультаций по вопросам налогообложения, кредитования, инвестирования в недвижимость, а также – юридическое оформление сделок,
– Управление недвижимостью и знакомство с процедурами купли продажи;
– Предоставление помощи в оформлении документов;
– Юридическое сопровождение от начала до конца процедуры;
– Предоставление помощи в оформлении ипотечных кредитов.