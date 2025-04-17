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Real Estate Agent

Узбекистан,
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Тип компании
Агентство недвижимости
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Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 09:16
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Fayzulla Jumayev
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Alliance Estate
Узбекистан, Узбекистан
Год основания компании 2019
Новостройки 56
Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент. Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное врем…
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Агентство недвижимости "BARAKA"
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 20 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 8 Земельные участки 1
В стремительно растущем рынке недвижимости Узбекистана, упростить поиск и приобретение любого типа недвижимости для всех участников рынка крайне важна. Вместе с тем, данная тенденция  Помимо того, что мы занимаемся поиском недвижимости (как большинство привыкли думать) мы также: …
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Muzaffar Atajanov Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 1 Краткосрочная аренда 1
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New House Elite
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 3 Земельные участки 2
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My Home Real Estate Agency
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 5 Коммерческая недвижимость 1
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