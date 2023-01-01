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Poytaxt Uylari

Узбекистан Ташкент
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Poytaxt Uylari
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Квартиры
Смотреть все 208 объектов
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Ташкент
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/5
#Чил Ипотека:нет 1/4/5 Ор:#Актепе #Микрокредит банк Ремонт: Евроремонт Общ.пл: 41 м² …
635,89 млн сум
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/9
#ЧилЕ Ипатека: нет 1/5/9 Ор:#Новза Рем:Евроремонт Общ.пл: 45 кв.м Тип. стр:Панельный План:Р…
660,35 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 7/12
Ганга Ипотека:нет 2/7/12 Ор:#Гафур Гулям метро Ремонт:Требует Общ.пл: 67 м² Тип.стр:Панель…
807,09 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с бытовой техникой
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
#Шайх #ИбнСина-1 2/2/5 Ор:#СтройМарт Рем: средний Общ.пл: 57 кв. м. Тип.стр: керамзит Пла…
733,72 млн сум
Дома
Смотреть все 4 объекта
Дом 3 комнаты с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты с гаражом
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
У́ратарай Участок 6 соток 3х комнатный дом Баня Цена:60.000$ Торг есть Срочно продается так…
733,72 млн сум
Дом 10 комнат с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат с гаражом
Ташкент
Комнаты 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 3
Сергилида 4соту участка Сотилади Канализатсия иисик сув Газ Свет Каробка холатта Цех кисаям…
1,52 млрд сум
Дом 7 комнат с гаражом, с центральным отоплением в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с гаражом, с центральным отоплением
Ташкент
Комнаты 7
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
Тошкент тумани Хасанбой махаласи 15 соток 260.000$ С/у 4 7 комнат + холл Падвал целый Теп…
3,18 млрд сум
Коттедж 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 10 комнат
Ташкент
Комнаты 10
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Сергели 4 сотих Беруний махалла Подвал + 2 этаж 10ком 5санузел Кирпич 124000 есть уступка
1,52 млрд сум
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Хайдарова Севара
Хайдарова Севара
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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!