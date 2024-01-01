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NEW HOUSE

Узбекистан, Ташкент
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NEW HOUSE
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2023
На платформе
На платформе
1 год
Языки общения
Языки общения
Русский
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О компании

Добро пожаловать в наше агентство недвижимости!

С нами вы можете быть уверены в надежности и профессионализме. Наша цель — сделать процесс аренды и продажи жилой и коммерческой недвижимости максимально комфортным и выгодным для вас.

Наш девиз: «"Ваша мечта — наша ответственность!"» — это не просто слова, а отражение нашего подхода к каждому клиенту. Мы стремимся обеспечить максимальную выгоду и прозрачность на каждом этапе сделки. Наш богатый опыт позволяет нам находить лучшие решения для ваших потребностей, будь то покупка, продажа или инвестиции в недвижимость.

Мы гордимся тем, что строим долгосрочные отношения с клиентами, основанные на доверии и взаимопонимании. В нашем агентстве вы получите индивидуальный подход, профессиональные консультации и поддержку на всех этапах — от первой встречи до завершения сделки.

Услуги

Проыесиональные услуги в сфере недвижимости !

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 19:22
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 19:00
Вторник
09:00 - 19:00
Среда
09:00 - 19:00
Четверг
09:00 - 19:00
Пятница
09:00 - 19:00
Суббота
09:00 - 19:00
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Узбекистане
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Натали Специалист
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ул. Бунедкор 10
Год основания компании 2019
Новостройки 25 Жилая недвижимость 4153 Коммерческая недвижимость 177 Долгосрочная аренда 773 Земельные участки 113

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!

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English, Русский
PRO Silver
Этажи
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Мирзо Улугбека, здание №55, 100007
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 2403 Долгосрочная аренда 276

"Этажи" - первое международное агентство недвижимости в Узбекистане. Компания оказывает клиентам все необходимые услуги на рынке недвижимости. Экспертность сотрудников и надежные партнеры помогают клиентам сделать правильный выбор. Компания не сосредоточена на комиссии от сделки: задача «Этажей» — оказать полный комплекс услуг с максимальной выгодой для клиента.

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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский