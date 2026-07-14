Об агентстве

HOT LOTs by Irina Markova — агентство премиальной недвижимости, специализирующееся на подборе эксклюзивных объектов для жизни, инвестиций и сохранения капитала.

Мы сопровождаем клиентов на каждом этапе сделки — от поиска идеального объекта до полного юридического оформления. В нашей коллекции представлены элитные квартиры, современные виллы, пентхаусы, инвестиционные проекты и уникальные объекты в лучших локациях.

Для нас недвижимость — это не просто квадратные метры. Это образ жизни, статус и долгосрочная ценность.

HOT LOTs by Irina Markova — когда качество важнее количества.