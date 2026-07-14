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HOT LOTs by Irina Markova

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
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Языки общения
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English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
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Об агентстве

HOT LOTs by Irina Markova — агентство премиальной недвижимости, специализирующееся на подборе эксклюзивных объектов для жизни, инвестиций и сохранения капитала.

Мы сопровождаем клиентов на каждом этапе сделки — от поиска идеального объекта до полного юридического оформления. В нашей коллекции представлены элитные квартиры, современные виллы, пентхаусы, инвестиционные проекты и уникальные объекты в лучших локациях.

Для нас недвижимость — это не просто квадратные метры. Это образ жизни, статус и долгосрочная ценность.

HOT LOTs by Irina Markova — когда качество важнее количества.

Услуги

• Продажа элитной недвижимости

Подбор эксклюзивных квартир, вилл, пентхаусов и загородных резиденций.

• Покупка недвижимости

Поиск объектов по индивидуальным критериям клиента с полной проверкой.

• Инвестиции в недвижимость

Подбор объектов с высоким потенциалом роста стоимости и доходности.

• Консалтинг

Профессиональные консультации по покупке, продаже и инвестициям.

• Полное сопровождение сделок

Юридическая проверка, переговоры, оформление документов и сопровождение до передачи объекта.

• Персональный подбор

Закрытый доступ к эксклюзивным предложениям, не представленным в открытой продаже.

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