HOT LOTs by Irina Markova — агентство премиальной недвижимости, специализирующееся на подборе эксклюзивных объектов для жизни, инвестиций и сохранения капитала.
Мы сопровождаем клиентов на каждом этапе сделки — от поиска идеального объекта до полного юридического оформления. В нашей коллекции представлены элитные квартиры, современные виллы, пентхаусы, инвестиционные проекты и уникальные объекты в лучших локациях.
Для нас недвижимость — это не просто квадратные метры. Это образ жизни, статус и долгосрочная ценность.
HOT LOTs by Irina Markova — когда качество важнее количества.
• Продажа элитной недвижимости
Подбор эксклюзивных квартир, вилл, пентхаусов и загородных резиденций.
• Покупка недвижимости
Поиск объектов по индивидуальным критериям клиента с полной проверкой.
• Инвестиции в недвижимость
Подбор объектов с высоким потенциалом роста стоимости и доходности.
• Консалтинг
Профессиональные консультации по покупке, продаже и инвестициям.
• Полное сопровождение сделок
Юридическая проверка, переговоры, оформление документов и сопровождение до передачи объекта.
• Персональный подбор
Закрытый доступ к эксклюзивным предложениям, не представленным в открытой продаже.