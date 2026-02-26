  1. Realting.uz
  2. Агентства
  3. GULNOZA | SHERON Real Estate

GULNOZA | SHERON Real Estate

Узбекистан, Ташкент
;
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Gulnoza Sheron Real Estate — это риелторский бренд со стажем, основанный на доверии, внимании к деталям и глубоком понимании рынка недвижимости.

За каждым объектом стоит не просто сделка, а чьи-то планы, семья, инвестиции и будущее. Именно поэтому мы подходим к работе ответственно и с уважением к каждому клиенту.

Мы работаем со всеми типами недвижимости:
квартиры в новостройках и на вторичном рынке, частные дома, коммерческие помещения, инвестиционные проекты и земельные участки.

Наша цель — подобрать для вас действительно подходящий вариант и сделать процесс максимально спокойным, понятным и безопасным.

Услуги

• Подбор квартир и домов (новостройки и вторичный рынок)
• Продажа недвижимости по максимально выгодной цене
• Подбор коммерческой недвижимости
• Поиск инвестиционных объектов
• Полное сопровождение сделки
• Консультации по рынку недвижимости
• Юридическая проверка и безопасность сделки

Наши агенты в Узбекистане
Gulnoza Tojimirzayeva
Gulnoza Tojimirzayeva
Агентства рядом
Premium Premium
PRO Silver
SquareLab innovative property solutions
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 25 Коммерческая недвижимость 3 Долгосрочная аренда 2 Земельные участки 3
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Jasur Rieltor Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 93 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 12 Земельные участки 3
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Muzaffar Atajanov Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 1 Краткосрочная аренда 1
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
New House Elite
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 3 Земельные участки 2
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Premium Premium
PRO Silver
ARENDA KVARTIRALAR
Узбекистан, Ташкент
Год основания компании 2018
Жилая недвижимость 47 Долгосрочная аренда 690 Краткосрочная аренда 1
ARENDA KVARTIRALAR — компания, специализирующаяся на аренде квартир в Ташкенте для повседневной жизни. Мы работаем с обычными, доступными квартирами для семей, студентов, сотрудников компаний и приезжих — без завышенных цен и лишних обещаний. Наша задача — помочь быстро и безопасно найти…
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Назад Оставить заявку Показать контакты