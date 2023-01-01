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Эксклюзив Агентство Недвижимости

Узбекистан Самарканд
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Эксклюзив Агентство Недвижимости
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Квартиры
Смотреть все 126 объектов
Квартира 5 комнат в город Самарканд, Узбекистан
Квартира 5 комнат
город Самарканд
Комнаты 5
Площадь 97 м²
Этаж 3/4
Реклама №5596 Присоединяйтесь к нам!!! exclusivestate Продаётся 5ти комнатная квартира 97к…
729,56 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в город Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
город Самарканд
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/4
Реклама №5486 Присоединяйтесь к нам!!! exclusivestate Продаётся 3х комнатная квартира на 1…
668,77 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в город Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
город Самарканд
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Реклама №5561 Присоединяйтесь к нам!!! exclusivestate Продаётся 3х комнатная квартира на 1…
571,49 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в город Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
город Самарканд
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 8/8
Реклама №5781 Присоединяйтесь к нам!!! exclusivestate Количество комнат: 3 Этаж: 8 Этажнос…
583,65 млн сум
Дома
Смотреть все 7 объектов
Дом 6 комнат с мебелью в город Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью
город Самарканд
Комнаты 6
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Реклама №5678 Присоединяйтесь к нам!!! exclusivestate Дом Количество комнат: 6 Общая площа…
1,95 млрд сум
Таунхаус 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в город Самарканд, Узбекистан
Таунхаус 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
город Самарканд
Комнаты 5
Площадь 3 м²
Количество этажей 2
Реклама № 4100 Присоединяйтесь к нам!!! Количество комнат: 5 Этажность дома: 2 Общая пло…
2,25 млрд сум
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в город Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
город Самарканд
Комнаты 6
Площадь 4 м²
Количество этажей 2
Реклама № 4086 Присоединяйтесь к нам!!! Количество комнат: 6 Этажность дома: 2 Общая пл…
5,11 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в город Самарканд, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
город Самарканд
Комнаты 5
Площадь 475 м²
Количество этажей 1
Реклама № 4945 Присоединяйтесь к нам!!! Этажность: 1 Количество комнат: 5 Общая площад…
3,04 млрд сум
Наши агенты в Узбекистане
Фаёзхон Олимов
Фаёзхон Олимов
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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!