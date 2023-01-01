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Bayt

Узбекистан ташкент
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Bayt
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Квартиры
Смотреть все 992 объекта
Квартира 1 комната с кондиционером, с бытовой техникой в Ханабад, Узбекистан
Квартира 1 комната с кондиционером, с бытовой техникой
Ханабад
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Тел: 935918323 Тел: 997643233 Сергели Чоштепа 1/5/7 Ориентир поликлиника, Метро 1 станция …
525,83 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Бешкурган
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
Контактный номер 998846808 #Чил17 3|4|4 Ориентир: Парламент Состояние: Средний Тип строен…
764,29 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Наш сайт Bayt.Olx.uz Контактный номер: Чил17 2|3|4 Ориентир: Парламент Состояние: Евроремо…
764,29 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Звоните по номеру . Или напишите в телеграм! Чиланзар 7 квартал 2/1/4 Ориентир: Спорт Това…
745,95 млн сум
Дома
Смотреть все 88 объектов
Дом 5 комнат с c ремонтом в Ханабад, Узбекистан
Дом 5 комнат с c ремонтом
Ханабад
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
991783233 Наш сайт Bayt.Olx.uz #Сергели #Хонобод Количество комнат: 5 Этаж: 1 Ориентир: 5мас…
1,41 млрд сум
Дом 5 комнат с c ремонтом в Ханабад, Узбекистан
Дом 5 комнат с c ремонтом
Ханабад
Комнаты 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
991783233 Наш сайт Bayt.Olx.uz #Сергели тумани #Дустлик конечка Количество комнат: 5 Этаж: 2…
1,19 млрд сум
Дом 5 комнат в Ханабад, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ханабад
Комнаты 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
991783233 Наш сайт Bayt.Olx.uz https://t.me/Bayt_evro_domiki Сергели Хонабод, Беруний Метро …
1,41 млрд сум
Дом 4 комнаты в Ханабад, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ханабад
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
991783233 Наш сайт Bayt.Olx.uz https://t.me/Bayt_evro_domiki #Сергели Количество комнат: 4 …
1,20 млрд сум
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Абдуллаева Сарвара
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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!