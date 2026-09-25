Baht Residence

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Dilshod Real Estate — современная компания в сфере недвижимости, ориентированная на цифровой подход, скорость и доверие клиентов. Мы помогаем подобрать квартиры, дома и коммерческую недвижимость, обеспечивая профессиональное сопровождение на каждом этапе сделки.
Наша цель — сделать рынок …
DOMLINE.UZ — агентство недвижимости, специализирующееся исключительно на посуточной аренде жилья в Ташкенте.
Мы предоставляем клиентам широкий выбор полностью меблированных квартир, домов и коттеджей для краткосрочного проживания — от одного дня до нескольких недель. Все объекты проходят …