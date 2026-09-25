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Baht Residence

Мирабадский район улица Мирабад 29/1
;
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Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 28 Долгосрочная аренда 2 Земельные участки 1
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New House Elite
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 3 Земельные участки 1
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PRO Silver
SquareLab innovative property solutions
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 40 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 2 Земельные участки 2
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Dilshod Real Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 122 Коммерческая недвижимость 3 Долгосрочная аренда 70
Dilshod Real Estate — современная компания в сфере недвижимости, ориентированная на цифровой подход, скорость и доверие клиентов. Мы помогаем подобрать квартиры, дома и коммерческую недвижимость, обеспечивая профессиональное сопровождение на каждом этапе сделки. Наша цель — сделать рынок …
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DOMLINE.UZ
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 1 Краткосрочная аренда 208
DOMLINE.UZ — агентство недвижимости, специализирующееся исключительно на посуточной аренде жилья в Ташкенте. Мы предоставляем клиентам широкий выбор полностью меблированных квартир, домов и коттеджей для краткосрочного проживания — от одного дня до нескольких недель. Все объекты проходят …
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