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Bahodir Real Estate

Узбекистан,
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 23:14
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Агентство недвижимости "BARAKA"
Узбекистан, Ташкент
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В стремительно растущем рынке недвижимости Узбекистана, упростить поиск и приобретение любого типа недвижимости для всех участников рынка крайне важна. Вместе с тем, данная тенденция  Помимо того, что мы занимаемся поиском недвижимости (как большинство привыкли думать) мы также: …
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