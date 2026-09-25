Агентство недвижимости Bayt

Услуги

• Покупка и продажа квартир, домов, земельных участков и коммерческой недвижимости.

• Аренда жилой и коммерческой недвижимости.

• Подбор объектов для проживания и инвестиций.

• Сопровождение сделок на всех этапах.

• Консультации по рынку недвижимости и инвестициям.

• Оценка рыночной стоимости объектов.

• Юридическая проверка документов.

• Помощь в оформлении договоров и регистрации сделок.

• Подбор новостроек от надежных застройщиков.

• Индивидуальный подход к каждому клиенту.