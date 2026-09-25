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Агентство недвижимости Bayt

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
2 года 11 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

BAYT Real Estate — агентство недвижимости, оказывающее профессиональные услуги по покупке, продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости. Помогаем подобрать оптимальный объект, сопровождаем сделки и консультируем по вопросам инвестиций в недвижимость. Индивидуальный подход, надежность и высокий уровень сервиса для каждого клиента.

Услуги

• Покупка и продажа квартир, домов, земельных участков и коммерческой недвижимости.
• Аренда жилой и коммерческой недвижимости.
• Подбор объектов для проживания и инвестиций.
• Сопровождение сделок на всех этапах.
• Консультации по рынку недвижимости и инвестициям.
• Оценка рыночной стоимости объектов.
• Юридическая проверка документов.
• Помощь в оформлении договоров и регистрации сделок.
• Подбор новостроек от надежных застройщиков.
• Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Квартиры
Смотреть все 992 объекта
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Число комнат 3
Площадь 103 м²
Этаж 2/9
Контактный номер тел 935548323 Наш сайт Bayt.Olx.uz #Чил10 #Новостройка 3|2|9 Ориентир: ИнЯ…
$130 000
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
Тел: 935918323 Тел: 997643233 Чиланзар 17 кв 3|4|4 Ориентир: Парламент Состояние: Средний …
$63 000
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Контактный номер 991783233 #Чиланзар-7 #Ипотека 1/1/4 Ориентир Микрокредит банк Ремонт под …
$47 000
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/4
Наш сайт Bayt.Olx.uz Контактный номер: Чил4 1/4/4 Ориентир: метро М Улугбек Состояние: с…
$46 500
Дома
Смотреть все 88 объектов
Дом 4 комнаты в Кухна Кумарык, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кухна Кумарык
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
991783233 Наш сайт Bayt.Olx.uz https://t.me/Bayt_evro_domiki #Сергели #Кумарик Количество ко…
$95 000
Дом 4 комнаты в Кухна Кумарык, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кухна Кумарык
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
991783233 Наш сайт Bayt.Olx.uz #Сергели Количество комнат: 4 Этаж: 2 Ориентир: Узгариш, Юк…
$105 000
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Звоните по номеру 935548323 Наш сайт Bayt.Olx.uz #Сергели #Сугдиёна Количество комнат: 4 +к…
$125 000
Дом 5 комнат в Кухна Кумарык, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кухна Кумарык
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
991783233 https://t.me/Bayt_evro_domiki Наш сайт Bayt.Olx.uz #Сергели #Хонобод Количество к…
$85 000
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