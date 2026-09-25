Агентство недвижимости Bayt

BAYT Real Estate — агентство недвижимости, оказывающее профессиональные услуги по покупке, продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости. Помогаем подобрать оптимальный объект, сопровождаем сделки и консультируем по вопросам инвестиций в недвижимость. Индивидуальный подход, надежность и высокий уровень сервиса для каждого клиента.
• Покупка и продажа квартир, домов, земельных участков и коммерческой недвижимости.
• Аренда жилой и коммерческой недвижимости.
• Подбор объектов для проживания и инвестиций.
• Сопровождение сделок на всех этапах.
• Консультации по рынку недвижимости и инвестициям.
• Оценка рыночной стоимости объектов.
• Юридическая проверка документов.
• Помощь в оформлении договоров и регистрации сделок.
• Подбор новостроек от надежных застройщиков.
• Индивидуальный подход к каждому клиенту.