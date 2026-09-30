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Продажа готового бизнеса в Зааминский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Действующий туристический бизнес: Зона отдыха «ПАРАДАЙС ЗОМИН» в Урюклисай, Узбекистан
Действующий туристический бизнес: Зона отдыха «ПАРАДАЙС ЗОМИН»
Урюклисай, Узбекистан
Площадь 1 044 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ЗААМИНА ВЫГОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕН…
$590 000
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