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Снять кафе, бар, ресторан в аренду на долгий срок в Юнусабадском районе, Узбекистан

Ресторан, кафе Удалить
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1 объект найдено
Сдается помещение | Первая линия, Прохинкали, Алайский рынок, метро Абдулла Кадыри в Ташкент, Узбекистан
Сдается помещение | Первая линия, Прохинкали, Алайский рынок, метро Абдулла Кадыри
Ташкент, Узбекистан
Площадь 635 м²
Количество этажей 19
Сдается Коммерческое нежилое помещение | Первая линия Идеален под: - КАФЕ-РЕСТОРАН - МА…
$35
в месяц
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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