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Снять пентхаус на долгий срок в Юнусабадском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
СДАЁТСЯ В АРЕНДУ | ЖК BADAMZAR TERRASA | в Ташкент, Узбекистан
СДАЁТСЯ В АРЕНДУ | ЖК BADAMZAR TERRASA |
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Этаж 2/4
ЖК Bodomzor Terrasa, Ташкент Комнат: 3 Спальни: 2 Этаж: 2 из 4 Состояние: евроремонт …
$1 200
в месяц
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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