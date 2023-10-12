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Квартиры в Янгиюльском районе, Узбекистан

двухкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Мирзо Улугбек, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Мирзо Улугбек, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 3/5
Продаётся квартира   в  Мирзо Улугбекском районе  3\3\5  Хорошая локация  тел 90960…
1,34 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо Улугбек, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо Улугбек, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 9/9
Продается квартира  Банковская  Ор-р: Паркентский  Комнат-5 Этаж-9 Этажность- 9 Площад…
1,04 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Мирзо Улугбек, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Мирзо Улугбек, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4/6
ПРОДАЕТСЯ 2/4/6 НОВОСТРОЙКА  на Дархане (Мирзо-Улугбекский район) Комнат: 2 Этаж: 4 …
1,77 млрд сум

Параметры недвижимости в Янгиюльском районе, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная