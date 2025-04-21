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Продажа готового бизнеса в Янгиюль, Узбекистан

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1 объект найдено
Готовый бизнес 2 м² в Янгиюль, Узбекистан
Готовый бизнес 2 м²
Янгиюль, Узбекистан
Площадь 2 м²
$1,60 млн
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