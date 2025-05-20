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Снять квартиру на длительный срок в Янгиташкентский район, Узбекистан

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25 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Этаж 4/12
Сдаётся квартира #Ориентир - Джо Боулинг #Город - Ташкент #Район - Мирабадском на госпиталь…
$1,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 6/9
Сдается квартира на ЖК Фидокор #Ориентир - Клиника Федорович #Город - Ташкент #Район - Мираб…
$1,900
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 3/8
Сдаётся квартира в Новостройке #Ориентир - Чехова #Город - Ташкент #Район - Яшнабад 3-…
$1,600
в месяц
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Сдаётся Квартира! Ориентир - метро Айбек Город - Ташкент Район - Мирабадский 1-комнатная …
$500
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 3/12
Сдаётся квартира в центре! Иностранцам или Семье! #Ориентир - Улица Нукус(Бутик Гламур) #Гор…
$1,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 2/3
Сдаётся Квартира На Шота Руставели... Ориентир - Ресторан Сазанчик Город - Ташкент Район - …
$700
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Mirobod tumani arentir Mirobod rovudi 2 xonali hamma sharoitlar bor yevro Luks kirmoshina xa…
$500
в месяц
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Gulshoda Rieltor Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/10
Сдаётся Евро Новостройка на Федерович Все есть 2 комнатная 3 этаж 10 этажка с евро ремонт…
$1,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 4/12
Сдается квартира на ЖК NRG Oybek Ориентир - Шохмедентр Город - Ташкент Район - Мирабадск…
$1,600
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 9/10
Сдаётся Евро квартира. Новастройка Миробад Все есть 3 комнатная 9 этаж 10 этажка с евро р…
$1,500
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 3/4
Сдаётся квартира в Миробадском районе, ориентир Цум . 3-3-4 85 квадратных метров
$500
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 3/9
Сдается квартира 3-3-9 80 кв метров в новостройке ЖК Ассалом Сохил. Ориентир - Узбум г…
$650
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 3/7
Сдаётся квартира Габус Ориентир - Ул Тараса Шевченко Город - Ташкент Район - Мирабадский 4 …
$1,500
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 3/9
Сдаётся Квартира в Мирабад Aвеню Ориентир - KAFELINE Город - Ташкент Район - Мирабадский 3…
$2,200
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/8
Сдаётся квартира 2-5-8 45 кв метров в новостройке ЖК "NEW LIFE" дизайнерским ремонтом, …
$1,200
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 7/8
Сдается квартира по улице Нукус Ориентир - Госпитальный рынок Город - Ташкент Район - Мира…
$1,200
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 5/8
Сдается квартира в новостройке Жк Nrg Oybek #Ориентир - Метро Ойбек #Город - Ташкент #Райо…
$2,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 202 м²
Этаж 4/8
Сдаётся квартира на Чехова‼️ Ориентир - Кафе Чехов лайт Город - Ташкент Район - Мирабад 4-ко…
$2,700
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 5/7
Сдаётся квартира #Ориентир -бутик Гламур #Город - Ташкент #Район - Мирабад 3-комнатная 18…
$2,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 5/8
Сдаётся квартира на Айбек Ориентир -Империал Город - Ташкент Район- на Мирабад 2-комнатная…
$1,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 5/7
Сдаётся Квартира в ЖК Мирабад авеню... Ориентир - Госпитальный Рынок Город - Ташкент Район …
$1,350
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Узбекистан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Узбекистан, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Сдается в аренду Район Юнусабад Адрес Ц5 2/3/4 50м2 Срочна Цена 500$ Предоплата ✅ Депоз…
$550
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Goodland Агентство Недвижимости
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Этаж 8/9
Сдается квартира в Миробадском районе, ориентир Шох мед центр (Айбек) 4-4-6 100 квадратных метров
$850
в месяц
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Квартира 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 138 м²
Этаж 8/8
Ориентир- ЖК Гринвич Город - Ташкент Район - Мирабад 6-комнатная дубликс 138м2 8-эт…
$1,300
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Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 110 м²
Этаж 3/9
Ориентир- метро Айбек Город - Ташкент Район - Мирабад 5-комнатная 110м2 3-этаж 9-этажка…
$700
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