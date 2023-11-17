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Квартиры-студии в Янгихаётский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
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1,11 млрд сум

Параметры недвижимости в Янгихаётский район, Узбекистан

с видом на горы
недорогая
элитная