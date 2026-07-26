Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Янгихаётский район
  3. Долгосрочная аренда
  4. Коттедж

Снять коттедж в аренду на длительный срок в Янгихаётском районе, Узбекистан

;
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
🏡 Сдается в аренду 4-комнатный дом рядом с Food City в Ташкент, Узбекистан
🏡 Сдается в аренду 4-комнатный дом рядом с Food City
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
📍 Адрес: г. Ташкент, Янгихаётский район, махалля Гулзор. В долгосрочную аренду предлагает…
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку