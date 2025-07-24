Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Краткосрочная аренда
  4. Офис

Снять офис в аренду на сутки в Яккасарайский район, Узбекистан

1 объект найдено
Офис 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
📍 Адрес: Яккасарайский район, задняя часть Саламатина Махалла, здание, расположенное на улиц…
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку