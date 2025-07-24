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Аренда домов на сутки в Яккасарайский район, Узбекистан

2 объекта найдено
Посуточная аренда - Двухэтажный дом в Яккасарайском районе (Саломатино) в Ташкент, Узбекистан
Посуточная аренда - Двухэтажный дом в Яккасарайском районе (Саломатино)
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Зх-уровневый частный дом с 4 спальнями и 2 санузлами. В каждой комнате имеется кондиционер и…
$300
за сутки
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посуточная дом в Ташкент, Узбекистан
посуточная дом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
сдаю люкс дом в центре ташкента в якасарайском раене
$41
за сутки
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский