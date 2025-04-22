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Аренда квартир с гаражом посуточно в Яккасарайский район, Узбекистан

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11 объектов найдено
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Kunlik kvartira shahar markazida joylashgan Tel qiling varyantlar bor 24/7 Есть посуточная…
$120
за сутки
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MISTER XAN
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Kunlik kvartira shahrimiz mexmonlari uchun qulay shart-sharoitlarga ega boʻlgan kvartiralar …
$80
за сутки
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MISTER XAN
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Mexmonlar uchun qulay shart-sharoitlarga ega boʻlgan uylar Batafsil maʼlumot tel orqali 24/…
$43
за сутки
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MISTER XAN
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Кунлик квартира шахримиз мехмонлари учун кулай шарт-шароитларга эга булган квартиралар бор
$100
за сутки
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MISTER XAN
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Квартиры с комфортными условиями для гостей нашего квартирного города посуточно Telegram wh…
$90
за сутки
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MISTER XAN
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Uzoq yaqindan kelgan Toshkentshaxar mehmonlari uchun. Kunlik ijaraga hamyonbop hamma sharoi…
$24
за сутки
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Real Estate Otabek
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Kvartira ijaraga kunlik oila uchun Квартира посуточно Күнделікті жалға берілетін пәтер …
$37
за сутки
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MISTER XAN
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Yakkasaroyda kunlik ijaraga kvartira beriladi faqat oilaga Narxi 250.00 Paryadichni oilalar…
$20
за сутки
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Real Estate Otabek
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Русский
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Кунлик квартира шахримиз мехмонлари учун кулай шарт-шароитларга эга болган квартиралар факат…
$45
за сутки
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MISTER XAN
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Uzoq yaqindan har hil yumush bilan poytaxtimizga tashrif buyurgan mehmonlar uchun kunlik ija…
$28
за сутки
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Real Estate Otabek
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
АРЕНДА ЭЛИТНАЯ КВАРТИРА САЛАМАТИНА Новый дизайнерсеий ремонт. Полностью укомплектована. Якка…
$100
за сутки
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TASHKENT PREMIUM PROPERTY
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