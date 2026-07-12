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Аренда виллы на долгий срок в Яккасарайский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Сдается в аренду просторный дом в Яккасарайском районе, ориентир Глинка. в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Сдается в аренду просторный дом в Яккасарайском районе, ориентир Глинка.
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Дом подойдет для комфортного проживания семьи. Здесь есть небольшой уютный дворик, где прият…
$4,800
в месяц
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Агентство
Estate Home UZ
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English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
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