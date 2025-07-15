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Аренда магазинов, торговых помещений на долгий срок в Яккасарайский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Аренда магазина в Seoul Mun в Ташкент, Узбекистан
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Аренда магазина в Seoul Mun
Ташкент, Узбекистан
Площадь 78 м²
Аренда магазина в Сеул Мун. Помещение с новым ремонтом, полностью обустроено под магазин од…
$1,950
в месяц
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Частный продавец
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha