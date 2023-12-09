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Готовый бизнес в Яккасарайский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
300
рестораны
3
отели
1
офисы
53
производственные здания
6
магазины
1
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1 объект найдено
Готовый бизнес в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
1,17 млрд сум
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