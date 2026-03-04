  1. Realting.uz
  3. Turar-joy majmuasi Sokin Diyor продажа квартир Бизнес-класса Яшнабад 1-4 комн. квартиры

Turar-joy majmuasi Sokin Diyor продажа квартир Бизнес-класса Яшнабад 1-4 комн. квартиры

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$33,573
;
2
Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район
  • Manzil
    Tabibij ulica

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali

Kompleks haqida

🏗 Sokin Diyor | Shohsaroy Uylari
Масштабный проект бизнес-класса на 2.5 гектарах в Яшнабадском районе. 18 современных зданий, где комфорт сочетается с приватностью: 200 метров от Ферганской дороги — тишина гарантирована!

📍 Локация: г. Ташкент, Яшнабадский р-н.
Станция метро Куйлюк и ТРЦ Compass — 5 мин.
Korzinka Fayzobod — 3 мин.
Рядом частная школа Oxbridge.
Мечети Имам Азам (2 мин) и Ок Уй (4 мин).

🏢 О комплексе:
Класс: Бизнес
Этажность: 16 этажей
Срок сдачи: III Квартал 2026 г.
Удобства: Летний бассейн во дворе, фитнес-клуб, закрытая территория и охраняемый паркинг на 1500 мест.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3, 4 комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 408 612 000 до 1 273 682 100 сум.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
moliyaviy

Arizangizni yuboring
Arizangizni yuboring
Arizangizni yuboring
