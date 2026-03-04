Turar-joy majmuasi Sokin Diyor продажа квартир Бизнес-класса Яшнабад 1-4 комн. квартиры

🏗 Sokin Diyor | Shohsaroy Uylari

Масштабный проект бизнес-класса на 2.5 гектарах в Яшнабадском районе. 18 современных зданий, где комфорт сочетается с приватностью: 200 метров от Ферганской дороги — тишина гарантирована!

📍 Локация: г. Ташкент, Яшнабадский р-н.

Станция метро Куйлюк и ТРЦ Compass — 5 мин.

Korzinka Fayzobod — 3 мин.

Рядом частная школа Oxbridge.

Мечети Имам Азам (2 мин) и Ок Уй (4 мин).

🏢 О комплексе:

Класс: Бизнес

Этажность: 16 этажей

Срок сдачи: III Квартал 2026 г.

Удобства: Летний бассейн во дворе, фитнес-клуб, закрытая территория и охраняемый паркинг на 1500 мест.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3, 4 комнатные квартиры.

💰 Стоимость: от 408 612 000 до 1 273 682 100 сум.