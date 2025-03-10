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Turar-joy majmuasi Жк " ZAMON "

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
4
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25357
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Sergeli tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Ichki tafsilotlar

Mulk holati:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Lift

Qo'shimcha

  • Дом сдан

Kompleks haqida

NRG ZAMON - это новый жилой комплекс комфорт-класса, который включает в себе всё самое лучшее бизнес-сегмента: подземную парковку, круглосуточную охрану и видеонаблюдение, закрытый двор для вашей счастливой жизни.
 

ЖК NRG ZAMON - современный жилой комплекс, состоящий из 4 очередей и домов разной этажности: 8,9 и 12 этажей, в котором применяются современные технологии.

Жилой комплекс станет настоящим воплощением вашей мечты о собственном уютном жилье!

  • Авторская архитектура
  • Удобная траспортная развязка
  • Многофункциональный двор
  • Подземный паркинг
  • Дизайнерские холлы
  • Комфортные планировки

    Образование

  • Государственные школы:

    • № 212
    • № 206
    • № 198

  • Государственные детские сады:

    • № 425

  • Частная школа:

    • IT school

  • Частные детские сады

    • Intellect baby
    • Joy KIDS preschool

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

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