Turar-joy majmuasi "Modern Sergeli"

Modern Sergeli — Toshkent shahrida joylashgan zamonaviy turar joy majmuasi bo‘lib, rivojlangan infratuzilma, xavfsiz muhit hamda faol dam olish va butun oila uchun rivojlanish imkoniyatlarini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. U “shahar ichidagi shahar” tamoyili asosida qurilgan — bu yerda har kuni qulay va farovon yashash uchun hamma narsa puxta o‘ylangan.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua zamonaviy funksional uslubda barpo etilgan bo‘lib, u qurilishning estetik va uyg‘un ko‘rinishini ta’kidlaydi. Fasadlardagi sodda chiziqlar, puxta o‘ylangan elementlar va zamonaviy rejalashtirish yondashuvi jozibali tashqi ko‘rinish yaratib, yashash uchun qulay muhitni shakllantiradi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Turar joy sinfi: komfort
Rivojlangan infratuzilmaga ega zamonaviy turar joy majmuasi
Amaliy yechimlarga ega turli xil kvartira rejalari
Temir-beton va g‘isht konstruksiyalari, zamonaviy muhandislik tizimlari
Kundalik hayot va faol dam olish uchun mo‘ljallangan “shahar ichidagi shahar” infratuzilmasi
Loyiha turli ehtiyojlarga moslashtirilgan uy-joylarni taklif etadi — oilalar hamda qulaylik va funksionallikni uyg‘unlashtirmoqchi bo‘lgan faol shahar aholisi uchun.
🏢 Infratuzilma va qulayliklar
Majmua to‘laqonli yashash va rivojlanish muhitini yaratishga yo‘naltirilgan:
ingliz tili yo‘nalishiga ega xususiy bolalar bog‘chasi — bolalarning har tomonlama rivoji uchun
sport zallari va turli maydonchalarni o‘z ichiga olgan sport-ta’lim klasteri
sog‘liq va faol dam olish uchun basseyn va trenajor zali
aholi uchun veloyo‘laklar va sayr hududlari
yashil o‘simliklar va favvoralarga ega dam olish zonalari
3D effektli kinoteatr
majmua hududida joylashgan savdo maydonlari, do‘konlar va xizmat ko‘rsatish shoxobchalari
aholining qulayligi uchun xususiy klinika va tibbiy xizmatlar
🌿 Obodonlashtirish va xavfsizlik
Majmua hududi xavfsizlik va qulaylikni hisobga olgan holda tashkil etilgan:
avtomobilsiz hovli — sayr qilish uchun xavfsiz makon
24 soatlik videokuzatuv va qo‘riqlash tizimi
elektromobillarni quvvatlash imkoniyatiga ega yerosti avtoturargohi
keng yashil xiyobonlar va butun oila uchun dam olish joylari
Bunday muhit majmua ichida osoyishta, shinam va xavfsiz muhit yaratadi, bu yerda har bir kishi o‘zini qulay his qiladi.
🚗 Qo‘shimcha afzalliklar
Arxitektura va maishiy qulaylikdagi zamonaviy yechimlar bu yerda hayotni yanada qulay qiladi:
rivojlangan tijorat obyektlari va ijtimoiy xizmatlar
yaqin va qulay do‘konlar, dorixonalar, ko‘ngilochar zonalar
bolalar va kattalar uchun infratuzilma majmua hududida
zamonaviy muhandislik tizimlari va qulay kirish yo‘laklari
📍 Joylashuvi
Modern Sergeli turar joy majmuasi Toshkent shahrining Sergeli tumanida, Yangi Sergeli ko‘chasida, avtomobil bozori yaqinida va qulay transport aloqalari yonida joylashgan.
Joylashuvi shahar infratuzilmasidan foydalanish imkonini beradi va yashash qulayligini shahar hayotining faolligi bilan uyg‘unlashtiradi.