Turar-joy majmuasi "Modern Sergeli"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$49,517
dan
$1,040/m²
;
4 1
ID: 33958
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Sirgali Tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    13

Kompleks haqida

Modern Sergeli — Toshkent shahrida joylashgan zamonaviy turar joy majmuasi bo‘lib, rivojlangan infratuzilma, xavfsiz muhit hamda faol dam olish va butun oila uchun rivojlanish imkoniyatlarini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. U “shahar ichidagi shahar” tamoyili asosida qurilgan — bu yerda har kuni qulay va farovon yashash uchun hamma narsa puxta o‘ylangan.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua zamonaviy funksional uslubda barpo etilgan bo‘lib, u qurilishning estetik va uyg‘un ko‘rinishini ta’kidlaydi. Fasadlardagi sodda chiziqlar, puxta o‘ylangan elementlar va zamonaviy rejalashtirish yondashuvi jozibali tashqi ko‘rinish yaratib, yashash uchun qulay muhitni shakllantiradi.

📐 Asosiy xususiyatlar

Turar joy sinfi: komfort

Rivojlangan infratuzilmaga ega zamonaviy turar joy majmuasi

Amaliy yechimlarga ega turli xil kvartira rejalari

Temir-beton va g‘isht konstruksiyalari, zamonaviy muhandislik tizimlari

Kundalik hayot va faol dam olish uchun mo‘ljallangan “shahar ichidagi shahar” infratuzilmasi

Loyiha turli ehtiyojlarga moslashtirilgan uy-joylarni taklif etadi — oilalar hamda qulaylik va funksionallikni uyg‘unlashtirmoqchi bo‘lgan faol shahar aholisi uchun.

🏢 Infratuzilma va qulayliklar

Majmua to‘laqonli yashash va rivojlanish muhitini yaratishga yo‘naltirilgan:

ingliz tili yo‘nalishiga ega xususiy bolalar bog‘chasi — bolalarning har tomonlama rivoji uchun

sport zallari va turli maydonchalarni o‘z ichiga olgan sport-ta’lim klasteri

sog‘liq va faol dam olish uchun basseyn va trenajor zali

aholi uchun veloyo‘laklar va sayr hududlari

yashil o‘simliklar va favvoralarga ega dam olish zonalari

3D effektli kinoteatr

majmua hududida joylashgan savdo maydonlari, do‘konlar va xizmat ko‘rsatish shoxobchalari

aholining qulayligi uchun xususiy klinika va tibbiy xizmatlar

🌿 Obodonlashtirish va xavfsizlik

Majmua hududi xavfsizlik va qulaylikni hisobga olgan holda tashkil etilgan:

avtomobilsiz hovli — sayr qilish uchun xavfsiz makon

24 soatlik videokuzatuv va qo‘riqlash tizimi

elektromobillarni quvvatlash imkoniyatiga ega yerosti avtoturargohi

keng yashil xiyobonlar va butun oila uchun dam olish joylari

Bunday muhit majmua ichida osoyishta, shinam va xavfsiz muhit yaratadi, bu yerda har bir kishi o‘zini qulay his qiladi.

🚗 Qo‘shimcha afzalliklar

Arxitektura va maishiy qulaylikdagi zamonaviy yechimlar bu yerda hayotni yanada qulay qiladi:

rivojlangan tijorat obyektlari va ijtimoiy xizmatlar

yaqin va qulay do‘konlar, dorixonalar, ko‘ngilochar zonalar

bolalar va kattalar uchun infratuzilma majmua hududida

zamonaviy muhandislik tizimlari va qulay kirish yo‘laklari

📍 Joylashuvi

Modern Sergeli turar joy majmuasi Toshkent shahrining Sergeli tumanida, Yangi Sergeli ko‘chasida, avtomobil bozori yaqinida va qulay transport aloqalari yonida joylashgan.

Joylashuvi shahar infratuzilmasidan foydalanish imkonini beradi va yashash qulayligini shahar hayotining faolligi bilan uyg‘unlashtiradi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

