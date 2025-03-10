Turar-joy majmuasi Жк " Fayzli Hayot "

Fayzli Hayot — это дома комфорт-класса, созданные для счастливой жизни и вдохновленные семейными ценностями, с упором на функциональность и надёжность. Это современный образ жизни, сохраняющий традиции и доступность для каждого. Архтектура придает домам благородный вид и добавляет уюта окружающей территории.



— уютные квартиры в жилом комплексе класса comfort;

— развитая инфраструктура вокруг жилого комплекса в шаговой доступности;

— большой выбор комфортабельных планировок;

— коммерческие помещения на территории жилого комплекса — кафе, магазины, салоны и др.;

— детские площадки, игровая зона, спортивная зона, зелёные насаждения;

— современные бесшумные лифты в каждом подъезде;

— большое количество солнечного света в квартирах благодаря продуманной проектировке;

— от пяти до восьми квартир на этаже;

— квартиры с выходом в собственный палисадник, лоджию или балкон;

— колясочные в каждом подъезде для хранения колясок, самокатов, велосипедов и т.п.;

— просторные парадные, дарящие атмосферу уюта.



В наличии имеются квартиры:

1-комнатные — от 37,5 м2 до 73,5 м2

2-комнатные — от 48,8 м2 до 63,6 м2

3-комнатные — от 56,7 м2 до 78,8 м2

4-комнатные — от 77,6 м2 до 78,8 м2