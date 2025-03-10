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Turar-joy majmuasi Жк " Fayzli Hayot "

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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3
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Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25359
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Sergeli tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit-g’isht
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    9

Kompleks haqida

Fayzli Hayot — это дома комфорт-класса, созданные для счастливой жизни и вдохновленные семейными ценностями, с упором на функциональность и надёжность. Это современный образ жизни, сохраняющий традиции и доступность для каждого. Архтектура придает домам благородный вид и добавляет уюта окружающей территории.

— уютные квартиры в жилом комплексе класса comfort;
— развитая инфраструктура вокруг жилого комплекса в шаговой доступности;
— большой выбор комфортабельных планировок;
— коммерческие помещения на территории жилого комплекса — кафе, магазины, салоны и др.;
— детские площадки, игровая зона, спортивная зона, зелёные насаждения;
— современные бесшумные лифты в каждом подъезде;
— большое количество солнечного света в квартирах благодаря продуманной проектировке;
— от пяти до восьми квартир на этаже;
— квартиры с выходом в собственный палисадник, лоджию или балкон;
— колясочные в каждом подъезде для хранения колясок, самокатов, велосипедов и т.п.;
— просторные парадные, дарящие атмосферу уюта.

В наличии имеются квартиры:
1-комнатные — от 37,5 м2 до 73,5 м2
2-комнатные — от 48,8 м2 до 63,6 м2
3-комнатные — от 56,7 м2 до 78,8 м2
4-комнатные — от 77,6 м2 до 78,8 м2

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

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Quruvchi
CHOSHTEPA HOUS
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Agentlik
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Quruvchi
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Aloqa tillari
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