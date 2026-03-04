Turar-joy majmuasi "Eman Riverside"

  1. Realting.uz
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$32,137
dan
$1,232/m²
;
5
ID: 33992
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Kompleks haqida

Eman Riverside — Toshkentdagi komfort-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi, shahar hayoti va tabiat uyg‘unligini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha funksionallik, uslub va qulaylikni birlashtirib, poytaxtning dinamik ritmida yuqori sifatli hayotni taqdim etadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, vizual yengillik va amaliylikka urg‘u berilgan.
Puxta fasadlar va zamonaviy materiallar estetik tashqi ko‘rinish yaratib, loyiha maqomini ta’kidlaydi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Yashash sinfi: komfort

  • Qavatlar soni: 16 gacha

  • Qurilish turi: monolit

  • Ta’mirlash: tayyor ta’mir bilan turli variantlarda

  • Rejalashtirish: turli oilalar uchun funksional yechimlar

  • Holl va umumiy zonalar to‘liq yashash va dam olish uchun jihozlangan

🏢 Ichki qulayliklar

Eman Riverside majmuasida:

  • zamonaviy kirish guruhlari

  • funksional yo‘laklar va umumiy zonalar

  • birinchi qavatlarda tijorat xonalari va kundalik xizmatlar

Bu yechimlar har kuni yashashni qulay va yoqimli qiladi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Majmua hududi xotirjamlik va qulaylikka yo‘naltirilgan:

  • obodonlashtirilgan ichki hovli va yashil muhit

  • sayr yo‘laklari

  • bolalar va sport maydonchalari

  • dam olish va suhbat zonalari

  • yopiq va xavfsiz hudud, videokuzatuv bilan

Yashil hududlar va landshaft bezaklari tinch va qulay muhit yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

  • Avtoturargoh (yer osti va yer usti)

  • Majmuada rivojlangan tijorat infratuzilmasi

  • Zamonaviy muhandislik tarmoqlari

  • 24/7 xavfsizlik tizimi

📍 Joylashuvi

Eman Riverside majmuasi Toshkent, Karasu ko‘chasida joylashgan — ekologik va qulay hududda.
Yaqin atrofda supermarketlar, tibbiy muassasalar, maktab va bog‘chalar mavjud, bu esa kundalik hayotni maksimal darajada qulay va funksional qiladi.

Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi "Eman Riverside"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$32,137
