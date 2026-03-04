Turar-joy majmuasi "Eman Riverside"

Eman Riverside — Toshkentdagi komfort-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi, shahar hayoti va tabiat uyg‘unligini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha funksionallik, uslub va qulaylikni birlashtirib, poytaxtning dinamik ritmida yuqori sifatli hayotni taqdim etadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, vizual yengillik va amaliylikka urg‘u berilgan.
Puxta fasadlar va zamonaviy materiallar estetik tashqi ko‘rinish yaratib, loyiha maqomini ta’kidlaydi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Yashash sinfi: komfort
Qavatlar soni: 16 gacha
Qurilish turi: monolit
Ta’mirlash: tayyor ta’mir bilan turli variantlarda
Rejalashtirish: turli oilalar uchun funksional yechimlar
Holl va umumiy zonalar to‘liq yashash va dam olish uchun jihozlangan
🏢 Ichki qulayliklar
Eman Riverside majmuasida:
zamonaviy kirish guruhlari
funksional yo‘laklar va umumiy zonalar
birinchi qavatlarda tijorat xonalari va kundalik xizmatlar
Bu yechimlar har kuni yashashni qulay va yoqimli qiladi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Majmua hududi xotirjamlik va qulaylikka yo‘naltirilgan:
obodonlashtirilgan ichki hovli va yashil muhit
sayr yo‘laklari
bolalar va sport maydonchalari
dam olish va suhbat zonalari
yopiq va xavfsiz hudud, videokuzatuv bilan
Yashil hududlar va landshaft bezaklari tinch va qulay muhit yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Avtoturargoh (yer osti va yer usti)
Majmuada rivojlangan tijorat infratuzilmasi
Zamonaviy muhandislik tarmoqlari
24/7 xavfsizlik tizimi
📍 Joylashuvi
Eman Riverside majmuasi Toshkent, Karasu ko‘chasida joylashgan — ekologik va qulay hududda.
Yaqin atrofda supermarketlar, tibbiy muassasalar, maktab va bog‘chalar mavjud, bu esa kundalik hayotni maksimal darajada qulay va funksional qiladi.