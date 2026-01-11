Turar-joy majmuasi "Newport"

Newport — Toshkent shahrida barpo etilayotgan premium darajadagi yirik ko‘p funksiyali turar joy majmuasi bo‘lib, “mixed-use” — ya’ni “shahar ichidagi shahar” noyob konsepsiyasi asosida qurilmoqda. Bu yerda yashash, ishlash va dam olish bir makonda uyg‘unlashadi, zarur bo‘lgan barcha infratuzilma esa bevosita yoningizda joylashadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Loyiha zamonaviy modern uslubida bajarilgan bo‘lib, lakoniklik, nafis geometrik shakllar va funksional me’moriy yechimlar uyg‘unligini o‘zida mujassam etadi. Bunday arxitektura majmuaning texnologik va dinamik xarakterini ta’kidlab, estetik va uyg‘un qiyofani yaratadi.
📐 Konsepsiya va format
Newport — bu shunchaki turar joy majmuasi emas, balki to‘liq hayot muhiti:
bolalar va sport maydonchalari, shinam hovlilar, veloyo‘laklar va dam olish zonalariga ega turar joy kvartallari;
biznes-markazlar va ofislar — uyga yaqin joyda ishlash imkoniyati;
savdo va ko‘ngilochar obyektlar — kafe, fуд-кортlar, muloqot va dam olish hududlari;
yerosti avtoturargoh va majmua ichidagi rivojlangan infratuzilma.
🏢 Zamonaviy yechimlar va xavfsizlik
Majmua zamonaviy xavfsizlik tizimlari bilan jihozlangan:
zilzilabardosh konstruksiyalar;
butun perimetr bo‘ylab 24 soatlik videokuzatuv;
qo‘riqlash xizmati va konsyerj-servis;
“aqlli uy” tizimi va aholiga mo‘ljallangan servis ilovasi.
🌿 Obodonlashtirish va muhit
Newport kundalik hayot uchun qulay va yoqimli muhitni taklif etadi:
yashil sayr hududlari;
bolalar va sport maydonchalari;
dam olish va do‘stlar bilan uchrashuv joylari;
musiqiy favvora va amfiteatr;
faol hordiq chiqarish maydonchalari.
📍 Joylashuv
Turar joy majmuasi Toshkent shahrining markaziy va nufuzli qismida, bir nechta yirik ko‘chalar kesishmasida (Nukus, Bobur, Kichik Beshag‘ach va Mirobod halqa yo‘li) joylashgan.
Loyiha shuningdek shahar infratuzilmasining muhim obyektlariga yaqin: bog‘lar, maktablar, bolalar bog‘chalari, klinikalar, mehmonxonalar va biznes-markazlar mavjud. Poytaxt aeroporti esa bir necha daqiqalik masofada joylashgan.