Turar-joy majmuasi "Newport"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$76,040
dan
$1,813/m²
8
ID: 33964
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яккасарайский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    19

Kompleks haqida

Newport — Toshkent shahrida barpo etilayotgan premium darajadagi yirik ko‘p funksiyali turar joy majmuasi bo‘lib, “mixed-use” — ya’ni “shahar ichidagi shahar” noyob konsepsiyasi asosida qurilmoqda. Bu yerda yashash, ishlash va dam olish bir makonda uyg‘unlashadi, zarur bo‘lgan barcha infratuzilma esa bevosita yoningizda joylashadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Loyiha zamonaviy modern uslubida bajarilgan bo‘lib, lakoniklik, nafis geometrik shakllar va funksional me’moriy yechimlar uyg‘unligini o‘zida mujassam etadi. Bunday arxitektura majmuaning texnologik va dinamik xarakterini ta’kidlab, estetik va uyg‘un qiyofani yaratadi.

📐 Konsepsiya va format

Newport — bu shunchaki turar joy majmuasi emas, balki to‘liq hayot muhiti:

bolalar va sport maydonchalari, shinam hovlilar, veloyo‘laklar va dam olish zonalariga ega turar joy kvartallari;

biznes-markazlar va ofislar — uyga yaqin joyda ishlash imkoniyati;

savdo va ko‘ngilochar obyektlar — kafe, fуд-кортlar, muloqot va dam olish hududlari;

yerosti avtoturargoh va majmua ichidagi rivojlangan infratuzilma.

🏢 Zamonaviy yechimlar va xavfsizlik

Majmua zamonaviy xavfsizlik tizimlari bilan jihozlangan:

zilzilabardosh konstruksiyalar;

butun perimetr bo‘ylab 24 soatlik videokuzatuv;

qo‘riqlash xizmati va konsyerj-servis;

“aqlli uy” tizimi va aholiga mo‘ljallangan servis ilovasi.

🌿 Obodonlashtirish va muhit

Newport kundalik hayot uchun qulay va yoqimli muhitni taklif etadi:

yashil sayr hududlari;

bolalar va sport maydonchalari;

dam olish va do‘stlar bilan uchrashuv joylari;

musiqiy favvora va amfiteatr;

faol hordiq chiqarish maydonchalari.

📍 Joylashuv

Turar joy majmuasi Toshkent shahrining markaziy va nufuzli qismida, bir nechta yirik ko‘chalar kesishmasida (Nukus, Bobur, Kichik Beshag‘ach va Mirobod halqa yo‘li) joylashgan.

Loyiha shuningdek shahar infratuzilmasining muhim obyektlariga yaqin: bog‘lar, maktablar, bolalar bog‘chalari, klinikalar, mehmonxonalar va biznes-markazlar mavjud. Poytaxt aeroporti esa bir necha daqiqalik masofada joylashgan.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
