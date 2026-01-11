Turar-joy majmuasi "Salar"

Salar Complex — osoyishta muhitni, qulay rejalashtirishni hamda shahar infratuzilmasi bilan shahar atrofi turmush tarzining uyg‘unligini qadrlaydiganlar uchun mo‘ljallangan zamonaviy komfort klassdagi turar-joy majmuasidir.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Loyiha zamonaviy uslubda amalga oshirilgan bo‘lib, amaliylik va soddalikni ta’kidlaydi.
Ixcham fasadlar va zamonaviy arxitektura yechimlari atrofdagi turar-joy muhitiga uyg‘un tarzda moslashgan yaxlit tashqi qiyofani shakllantiradi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: komfort
Qurilish turi: yig‘ma-monolit
Qavatlar soni: taxminan 7 qavatgacha
Pardozlash: qora (dastlabki holat)
Rejalashtirish: turli maydondagi kvartiralar bilan oqilona tuzilgan
Individual dizayn yechimlarini amalga oshirish uchun erkin rejalashtirish imkoniyati
Loyiha kundalik hayot qulayligi va ichki makondan samarali foydalanishga yo‘naltirilgan.
🏢 Kirish zonalari va qulaylik
Turar-joy majmuasida umumiy hududlar qulay tashkil etilgan zamonaviy kirish zonalari mavjud bo‘lib, kvartiralarga kirish qulayligi ta’minlangan.
Liftlarning mavjudligi va umumiy maydonlarning puxta rejalashtirilgani barcha yoshdagi aholi uchun qulay sharoit yaratadi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Hovli konsepsiyasi osoyishta va xavfsiz kundalik hayotga yo‘naltirilgan:
obodonlashtirilgan sayr yo‘laklari
dam olish uchun joylar
bolalar maydonchalari
tartibga solingan hovli hududi
Bunday muhit majmua ichida shinamlik va qulaylik hissini shakllantiradi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
avtoturargoh joylari
zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari
dam olish va muloqot uchun qulay umumiy zonalar
📍 Lokatsiya
Majmua Toshkent viloyati, Qibray tumani, Salar shaharchasida joylashgan bo‘lib, shahar atrofining osoyishta muhitini shahar markaziga qulay transport aloqalari bilan uyg‘unlashtiradi.
Majmua yaqinida asosiy infratuzilma obyektlari mavjud bo‘lib, erkin rejalashtirish imkoniyati turli ehtiyojlarga mos makon yaratish imkonini beradi.