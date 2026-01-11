  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi "Salar"

Turar-joy majmuasi "Salar"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$30,074
dan
$845/m²
;
7
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Interaktiv katalog
ID: 33934
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Юнусабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    7

Kompleks haqida

Salar Complex — osoyishta muhitni, qulay rejalashtirishni hamda shahar infratuzilmasi bilan shahar atrofi turmush tarzining uyg‘unligini qadrlaydiganlar uchun mo‘ljallangan zamonaviy komfort klassdagi turar-joy majmuasidir.

Arxitektura konsepsiyasi

Loyiha zamonaviy uslubda amalga oshirilgan bo‘lib, amaliylik va soddalikni ta’kidlaydi.
Ixcham fasadlar va zamonaviy arxitektura yechimlari atrofdagi turar-joy muhitiga uyg‘un tarzda moslashgan yaxlit tashqi qiyofani shakllantiradi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: komfort

  • Qurilish turi: yig‘ma-monolit

  • Qavatlar soni: taxminan 7 qavatgacha

  • Pardozlash: qora (dastlabki holat)

  • Rejalashtirish: turli maydondagi kvartiralar bilan oqilona tuzilgan

  • Individual dizayn yechimlarini amalga oshirish uchun erkin rejalashtirish imkoniyati

Loyiha kundalik hayot qulayligi va ichki makondan samarali foydalanishga yo‘naltirilgan.

🏢 Kirish zonalari va qulaylik

Turar-joy majmuasida umumiy hududlar qulay tashkil etilgan zamonaviy kirish zonalari mavjud bo‘lib, kvartiralarga kirish qulayligi ta’minlangan.

Liftlarning mavjudligi va umumiy maydonlarning puxta rejalashtirilgani barcha yoshdagi aholi uchun qulay sharoit yaratadi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Hovli konsepsiyasi osoyishta va xavfsiz kundalik hayotga yo‘naltirilgan:

  • obodonlashtirilgan sayr yo‘laklari

  • dam olish uchun joylar

  • bolalar maydonchalari

  • tartibga solingan hovli hududi

Bunday muhit majmua ichida shinamlik va qulaylik hissini shakllantiradi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

  • avtoturargoh joylari

  • zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari

  • dam olish va muloqot uchun qulay umumiy zonalar

📍 Lokatsiya

Majmua Toshkent viloyati, Qibray tumani, Salar shaharchasida joylashgan bo‘lib, shahar atrofining osoyishta muhitini shahar markaziga qulay transport aloqalari bilan uyg‘unlashtiradi.

Majmua yaqinida asosiy infratuzilma obyektlari mavjud bo‘lib, erkin rejalashtirish imkoniyati turli ehtiyojlarga mos makon yaratish imkonini beradi.

Interaktiv katalog

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
sog'liqni saqlash
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
dam olish

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК Yangi Hayot
Shurbulak, Oʻzbekiston
dan
$712
Turar-joy majmuasi BI Meros
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy choragi Dreamland Parkent
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,047
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$995
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi "Salar"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$30,074
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
NRG JOMIY — современный бизнес-класс, вдохновлённый именем поэта Абдурахмана Джами Новый жилой комплекс от компании NRG расположен в Алмазарском районе, рядом с базаром Джами — локацией с насыщенной инфраструктурой, удобными транспортными связями и стабильным спросом. Проект создавался ка…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Ofiyat
Turar-joy majmuasi Ofiyat
Turar-joy majmuasi Ofiyat
Turar-joy majmuasi Ofiyat
Turar-joy majmuasi Ofiyat
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Ofiyat
Turar-joy majmuasi Ofiyat
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,414
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 17
OfiyatOfiyatOfiyatOfiyatOfiyatOfiyatOfiyat
Quruvchi
Kayan
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Kayan
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Kumaryk, Oʻzbekiston
dan
$566
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Turarjoy majmuasi "Nurafshon saroyi " katta va kichik oilalar uchun mos maftunkor kvartiralar taklif etadi. Loyiha asoschilari ko‘p qavatli uylarni zilzilalarga chidamli qilish uchun sifatli qurilish materiallaridan foydalandi va binolar davlat standartlari asosida qurildi. Majmua loyihasi u…
Quruvchi
NURAFSHON PALACE-2020
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NURAFSHON PALACE-2020
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
28.12.2025
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
Barcha nashrlarni ko'rsatish