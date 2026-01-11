Turar-joy majmuasi "Bodomzor"

Bodomzor — Toshkentning biznes-sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi, Dream House Development tomonidan qurilgan. Loyiha kundalik hayotda qulaylik, sifat va puxta yechimlarni qadrlaydiganlar uchun mo‘ljallangan. Majmua zamonaviy arxitektura, qulay rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, komfortni har kuni hayotning bir qismiga aylantiradi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua zamonaviy klassik uslubda qurilgan:
Praktik va muvozanatli fasadlar
Sifatli va bardoshli materiallar
Majmuaga nufuz va ifoda baxsh etuvchi dizayn elementlari
📐 Asosiy xususiyatlar
Yashash sinfi: biznes-sinf
Qavatlar soni: 17
Majmua umumiy maydoni: ~24 295 m²
Kollektiv kvartiralar soni: ~399
Qurilish texnologiyasi: monolit ramka, ilg‘or injener yechimlari bilan
Shift balandligi: yorug‘ va keng xonalar uchun qulay
Funksional rejalashtirish: oilalar va faol shahar hayotiga mos
🏢 Qulaylik va infratuzilma
Zamonaviy kirish zonalari va qulay bezaklar
Keng holllar va liftlar
Yuk va yo‘lovchi liftlari
Yer osti avtoturargohi
Birinchi qavatlarda tijorat maydonchalari (kafe, do‘konlar, xizmatlar)
🌿 Hududni obodonlashtirish
Obodon hovli va yashil sayr qilish zonalari
Zamonaviy bolalar va sport maydonchalari
Dam olish va suhbatlashish joylari
24/7 videonazorat va xavfsizlik xizmati
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Ikki qavatli yer osti avtoturargohi
Shahar transportiga qulay chiqish
Yaqin atrofdagi infratuzilma: maktablar, do‘konlar va xizmatlar
Har kvartirada ikki konturli isitish qozonlari, yil davomida qulay harorat
📍 Joylashuv
Bodomzor Yunusobod tumanida, Toshkentning asosiy ko‘chalaridan birida joylashgan. Bu joylashuv transport tarmoqlariga, savdo zonalariga va ijtimoiy infratuzilmaga qulay kirishni ta’minlaydi.