  Turar-joy majmuasi "Bodomzor"

Turar-joy majmuasi "Bodomzor"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$63,696
dan
$1,483/m²
;
5
ID: 33974
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Metro
    Bodomzor (~ 800 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    17

Kompleks haqida

Bodomzor — Toshkentning biznes-sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi, Dream House Development tomonidan qurilgan. Loyiha kundalik hayotda qulaylik, sifat va puxta yechimlarni qadrlaydiganlar uchun mo‘ljallangan. Majmua zamonaviy arxitektura, qulay rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, komfortni har kuni hayotning bir qismiga aylantiradi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua zamonaviy klassik uslubda qurilgan:

  • Praktik va muvozanatli fasadlar

  • Sifatli va bardoshli materiallar

  • Majmuaga nufuz va ifoda baxsh etuvchi dizayn elementlari

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Yashash sinfi: biznes-sinf

  • Qavatlar soni: 17

  • Majmua umumiy maydoni: ~24 295 m²

  • Kollektiv kvartiralar soni: ~399

  • Qurilish texnologiyasi: monolit ramka, ilg‘or injener yechimlari bilan

  • Shift balandligi: yorug‘ va keng xonalar uchun qulay

  • Funksional rejalashtirish: oilalar va faol shahar hayotiga mos

🏢 Qulaylik va infratuzilma

  • Zamonaviy kirish zonalari va qulay bezaklar

  • Keng holllar va liftlar

  • Yuk va yo‘lovchi liftlari

  • Yer osti avtoturargohi

  • Birinchi qavatlarda tijorat maydonchalari (kafe, do‘konlar, xizmatlar)

🌿 Hududni obodonlashtirish

  • Obodon hovli va yashil sayr qilish zonalari

  • Zamonaviy bolalar va sport maydonchalari

  • Dam olish va suhbatlashish joylari

  • 24/7 videonazorat va xavfsizlik xizmati

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

  • Ikki qavatli yer osti avtoturargohi

  • Shahar transportiga qulay chiqish

  • Yaqin atrofdagi infratuzilma: maktablar, do‘konlar va xizmatlar

  • Har kvartirada ikki konturli isitish qozonlari, yil davomida qulay harorat

📍 Joylashuv

Bodomzor Yunusobod tumanida, Toshkentning asosiy ko‘chalaridan birida joylashgan. Bu joylashuv transport tarmoqlariga, savdo zonalariga va ijtimoiy infratuzilmaga qulay kirishni ta’minlaydi.

Joylashuvi xaritada

ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
