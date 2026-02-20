Ягона Янги Уйлар Маркази — замонавий кўчмас мулк оламидаги ишончли йўлбошчингиз.
Бу ерда фақат тасдиқланган қурилувчилар, ҳақиқий таклифлар ва долзарб нархлар жамланган.
✨ Нега айнан биз?
— Орзудаги уйни стресссиз ва алдамчиликсиз танлашга ёрдам берамиз
— Танловдан тортиб калитгача — барча босқичда сиз билан бирга
— Ипотека, акция ва юридик масалалар бўйича маслаҳат берамиз
— Фақат лицензияга эга агентлар ва қурилувчилар билан ишлаймиз
📍 Янги уй сотиб олмоқчимисиз? Марҳамат — бизда ҳаммаси тайёр.
Ишонч билан танланг. Хотиржам харид қилинг.
🔹 Ягона Янги Уйлар Марказининг хизматлари:
1. Янги уйларни танлаб бериш (подбор под ключ)
— Мижоз параметрларига кўра квартиралар танлови (бюджет, жойлашув, режа)
— Қурилувчиларнинг амалдаги акциялари, чегирмалари ва махсус таклифлари бўйича маслаҳатлар
2. Касбий ҳужжатлаштириш ва ҳамроҳлик
— Объектларни солиштириш
— Қурилувчи ҳужжатларини текшириш
— Квартирни брон қилиш
— Шартнома имзолангунча ва калитни олишгача тўлиқ ҳамроҳлик
3. Ипотека бўйича маслаҳатлар
— Банклар ва ипотека дастурлари танлови
— Ҳужжатлар тўпламини тайёрлаш
— Тасдиқлаш ва шартнома тузишда қўллаб-қувватлаш
4. Риэлторлар ва агентликлар билан ҳамкорлик
— Мижозларнинг шаффоф рўйхатдан ўтказилиши
— Қурилувчи билан шартнома асосида комиссия
— CRM ва IP-телефония орқали келишувларни қўллаб-қувватлаш
5. Digital-инструментларни интеграция қилиш
— Интерактив шахматкалар
— 3D-турлар ва рақамли витриналар
— amoCRM / Bitrix24 билан интеграция
— Онлайн рўйхат ва мижозларнинг ҳисоби
6. Юридик ҳамроҳлик
— Уй хариди билан боғлиқ ҳуқуқий масалалар бўйича маслаҳатлар
— ДДУ ва инвестиция шартномаларини текшириш
— Рўйхатдан ўтказиш органларида ҳамроҳлик