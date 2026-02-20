  1. Realting.uz
  2. Qurilish kompaniyalar
  3. Ягона Уйлар Маркази

Ягона Уйлар Маркази

Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Quruvchi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2025
Plattaformada
Plattaformada
2 yillar 7 oylar
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Veb-sayt
Veb-sayt
Ish vaqti
Hozir yopiq
Quruvchi to‘g‘risida

Ягона Янги Уйлар Маркази — замонавий кўчмас мулк оламидаги ишончли йўлбошчингиз.
Бу ерда фақат тасдиқланган қурилувчилар, ҳақиқий таклифлар ва долзарб нархлар жамланган.

✨ Нега айнан биз?
— Орзудаги уйни стресссиз ва алдамчиликсиз танлашга ёрдам берамиз
— Танловдан тортиб калитгача — барча босқичда сиз билан бирга
— Ипотека, акция ва юридик масалалар бўйича маслаҳат берамиз
— Фақат лицензияга эга агентлар ва қурилувчилар билан ишлаймиз

📍 Янги уй сотиб олмоқчимисиз? Марҳамат — бизда ҳаммаси тайёр.
Ишонч билан танланг. Хотиржам харид қилинг.

Xizmatlar

🔹 Ягона Янги Уйлар Марказининг хизматлари:

1. Янги уйларни танлаб бериш (подбор под ключ)
— Мижоз параметрларига кўра квартиралар танлови (бюджет, жойлашув, режа)
— Қурилувчиларнинг амалдаги акциялари, чегирмалари ва махсус таклифлари бўйича маслаҳатлар

2. Касбий ҳужжатлаштириш ва ҳамроҳлик
— Объектларни солиштириш
— Қурилувчи ҳужжатларини текшириш
— Квартирни брон қилиш
— Шартнома имзолангунча ва калитни олишгача тўлиқ ҳамроҳлик

3. Ипотека бўйича маслаҳатлар
— Банклар ва ипотека дастурлари танлови
— Ҳужжатлар тўпламини тайёрлаш
— Тасдиқлаш ва шартнома тузишда қўллаб-қувватлаш

4. Риэлторлар ва агентликлар билан ҳамкорлик
— Мижозларнинг шаффоф рўйхатдан ўтказилиши
— Қурилувчи билан шартнома асосида комиссия
— CRM ва IP-телефония орқали келишувларни қўллаб-қувватлаш

5. Digital-инструментларни интеграция қилиш
— Интерактив шахматкалар
— 3D-турлар ва рақамли витриналар
— amoCRM / Bitrix24 билан интеграция
— Онлайн рўйхат ва мижозларнинг ҳисоби

6. Юридик ҳамроҳлик
— Уй хариди билан боғлиқ ҳуқуқий масалалар бўйича маслаҳатлар
— ДДУ ва инвестиция шартномаларини текшириш
— Рўйхатдан ўтказиш органларида ҳамроҳлик

1 agent
Yangi binolar
Hammasini tomosha qiling 61 yangi bino
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi
Turar-joy choragi "BI SANAT"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$54,120
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
BI SAN’AT turar-joy majmuasi — arxitektura, estetika va funksionallik yagona makon falsafasida uyg‘unlashgan zamonaviy komfort klassdagi loyiha. Loyihaning nomi “San’at” deb tarjima qilinadi va u go‘zallik, madaniyat hamda uyg‘unlik muhitida yashash konsepsiyasini ifodalaydi. Majmua Toshken…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "BOTANIKA SAROYI"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$62,188
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Botanika Saroyi — tabiatdan ilhomlangan, biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, Toshkentning eng yashil hududlaridan birida — Botanika bog‘i yaqinida joylashgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, sharqona estetika va shahar infratuzilmasi qulayligini uyg‘unlashtirib, osoyishta va …
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "BI Flagman"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$137,979
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
BI Flagman turar-joy majmuasi — biznes+ klassdagi zamonaviy loyiha bo‘lib, Toshkentning istiqbolli hududlaridan biri — Mirzo Ulug‘bek tumani, Muhammad Yusuf ko‘chasida joylashgan. Majmua NRG-BI va Al-Bina kompaniyalarining qo‘shma loyihasi sifatida yaratilgan bo‘lib, unda “hashamatli minimal…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi Жк
Turar-joy choragi Жк
Turar-joy choragi Жк
Turar-joy choragi Жк
Turar-joy choragi Жк " Golden Hills "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Новый жилой комплекс комфорт-класса представляет собой высококачественное жилищное пространство, которое предлагает комфортные условия, премиальное качество для проживания. Локация расположена в Яшнабадском районе, в быстрорастущем, но при этом спокойном месте столицы. Это здание, построенно…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ZhK NRG MEROS
Turar-joy majmuasi ZhK NRG MEROS
Turar-joy majmuasi ZhK NRG MEROS
Turar-joy majmuasi ZhK NRG MEROS
Turar-joy majmuasi ZhK NRG MEROS
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ZhK NRG MEROS
Turar-joy majmuasi ZhK NRG MEROS
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Loyiha haqida NRG MEROS va MDASH; An'analar va innovatsiyalarni uyg'unlashtiradigan Mirobod tumanida joylashgan ultramoder turar-joy majmuasi. Kosmos eng kichik tafsilotlarga qaratilgan: zamonaviy arxitekturadan shinam dam olish maskanlariga. Yangi turar-joy majmuasi sizning qulayligi va m…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
1 2 3
