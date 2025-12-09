  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi NRG Zamon

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
9 1
ID: 32997
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Юнусабадский район
  • Metro
    Abdulla Qodirii (~ 900 m)
  • Metro
    Amir Temur Xiyoboni (~ 500 m)
  • Metro
    Mustaqilliq Maidoni (~ 800 m)
  • Metro
    Yunus Rajabiy (~ 500 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Fuqarolikni berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

nrg zamon - bu tushlik qilishni to'xtatadi va sizning kundalik standartingizga aylanadi.
Hayotning yangi ritmi ishlab chiqilgan: xotirjam, o'ychan, o'ychan, o'ziga ishonadi. Kompleks nafaqat kvadrat metrni, yashash, o'stirish, o'rganish, o'rganish va quradigan muhit uchun yaratilgan. Turarjoy majmuasi turli xil joylar va turli xil sonlardan iborat bo'lib, ular qulay zichlik va shaxsiy hayot hissini yaratadigan 8, 9 va 12 qavatdan iborat. Har bir bo'limda odamlar havo, makon va erkinlikni his qilishlari uchun mo'ljallangan.

Bu erda qulaylik sinfi biznes segmentining afzalliklari bilan keskin kesishadi:
▪ Murakkabni taniqli va zamonaviy.
come. Sayohatni ostonaviy holatni yaratadigan dizayner zallari.
№ Kvartiraning devorlari uchun sizni hayotga jalb qiladi. lekin NRG Zamonning asosiy afzalligi bu atrofdagilar. Hudud infratuzilmaga boy, shuni tufayli, oilaga uyga yaqin bo'lgan hamma narsa:

Xususiy bolalar:
- Aqlli chaqaloq
- quvonch bolalar maktabgacha tarbiyachisi

Bu bolalar to'g'ri muhitda o'sgan va kattalar yo'lda qo'shimcha vaqt sarflamaydilar. Hayot uchun yashaydigan va hayotni rivojlantiradigan va yaratadigan soha.

nrg zumon nafaqat turar joy majmuasi emas. Bu sizning qulay uyingizning orzusi haqiqiy shaklga ega bo'lgan joy. Siz qaytib kelayotgan uy. Siz qolishni istagan muhit.
P>

men bilan ishlash orqali siz olasiz:

1. Boshning to'liq yordami
men butun jarayonni qabul qilaman: qidirish, tahlil qilish, ijodkor ishlash, muzokaralar. Siz shunchaki eng yaxshisini tanlaysiz.

2. Pul va vaqtni tejash
men siz uchun foydali variantlarni topaman va byudjetingizni ortiqcha to'lovlardan himoya qilaman. Hammasi raqamlar va tahlillarga asoslangan.

3. Yashirin bozorga kirish
Men sizga yopiq buyumlar, real narxlar va zararni ko'rsataman - siz butun rasmni olasiz.

4. Marketingsiz halollik
Xavfsizligingiz mening ustuvor vazifam. Men sizga ma'lum bir mulkni sotmayapman, mening vazifam eng yaxshi bitta

5. Tuzish tranzi
Men bitim boshidanoq kalitlarni olish uchun sizlarni to'liq qabul qilaman

Mutaxassisingiz - Artey Martinenko

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Videoni ko'rib chiqish turar-joy majmuasi NRG Zamon

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Orqaga Arizani qoldiring
