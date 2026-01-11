Turar-joy majmuasi "Mavera Town"

Mavera Town — yuqori darajadagi qulaylik, puxta o‘ylangan infratuzilma va shahar hayotini uy shinamligi bilan uyg‘unlashtirishni tanlaydiganlar uchun yaratilgan zamonaviy turar-joy majmuasidir. Loyiha zamonaviy rejalashtirish yechimlari va sifatli qurilish bilan ajralib turadi hamda qulaylik va yashash maqomini ta’minlashga yo‘naltirilgan.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, sifat va estetika asosida ishlab chiqilgan.
16 qavatli uchta bino yig‘ma-monolit qurilish texnologiyasi asosida barpo etilmoqda, kvartiralardagi shift balandligi esa 3,1 metrni tashkil etib, kenglik va yorug‘lik hissini yaratadi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Biznes
Qurilish turi: yig‘ma-monolit
Qavatlar soni: 16 qavat
Rejalashtirish: 2, 3 va 4 xonali kvartiralar
Qora (cherevaya) pardoz — interyerni o‘z didingizga ko‘ra bezash imkoniyati
Majmuaning umumiy maydoni: taxminan 4 500 m²
Loyiha qulay hayot uchun puxta rejalashtirilgan yechimlar va yashash maydonidan oqilona foydalanishni o‘zida mujassam etadi.
🏢 Qulaylik va imkoniyatlar
Majmuada zamonaviy obodonlashtirish va infratuzilma elementlari ko‘zda tutilgan:
keng kirish yo‘laklari va umumiy hududlar
yorug‘ xoll va liftlar
dam olish uchun puxta o‘ylangan jamoat hududlari
klub terassalari va majmua atrofidagi sayr yo‘laklari
Bunday makon oilalar uchun ham, faol shahar hayoti tarafdorlari uchun ham qulay muhit yaratadi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Hovli konsepsiyasi osoyishtalik va shinamlikka yo‘naltirilgan:
sayr va dam olish uchun obodonlashtirilgan zonalar
bolalar maydonchalari
yashil hududlar va ko‘kalamzorlashtirish
muloqot va faol dam olish uchun ichki makonlar
qulay kirish imkoniga ega yer osti avtoturargohi
barcha yoshdagilar uchun xavfsiz va qulay muhit
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Kundalik qulaylik uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
yer osti va/yoki yer usti avtoturargoh
zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari
videokuzatuv va kirishni nazorat qilish tizimi
shahar bilan qulay transport aloqasi
📍 Joylashuv
Mavera Town turar-joy majmuasi Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida, Abdulla Qahhor 7-yo‘lagida, poytaxtning nufuzli hududida joylashgan.
Bu Toshkentning markaziy va rivojlangan hududlaridan biri bo‘lib, yaqin atrofda maktablar, do‘konlar, supermarketlar, restoranlar va qulay transport yo‘llari mavjud. Shu bois kundalik hayot maksimal darajada qulay bo‘ladi.