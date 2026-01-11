  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi "Mavera Town"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$85,961
dan
$1,813/m²
;
15
ID: 33957
Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яккасарайский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Kompleks haqida

Mavera Town — yuqori darajadagi qulaylik, puxta o‘ylangan infratuzilma va shahar hayotini uy shinamligi bilan uyg‘unlashtirishni tanlaydiganlar uchun yaratilgan zamonaviy turar-joy majmuasidir. Loyiha zamonaviy rejalashtirish yechimlari va sifatli qurilish bilan ajralib turadi hamda qulaylik va yashash maqomini ta’minlashga yo‘naltirilgan.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, sifat va estetika asosida ishlab chiqilgan.
16 qavatli uchta bino yig‘ma-monolit qurilish texnologiyasi asosida barpo etilmoqda, kvartiralardagi shift balandligi esa 3,1 metrni tashkil etib, kenglik va yorug‘lik hissini yaratadi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Biznes

  • Qurilish turi: yig‘ma-monolit

  • Qavatlar soni: 16 qavat

  • Rejalashtirish: 2, 3 va 4 xonali kvartiralar

  • Qora (cherevaya) pardoz — interyerni o‘z didingizga ko‘ra bezash imkoniyati

  • Majmuaning umumiy maydoni: taxminan 4 500 m²

Loyiha qulay hayot uchun puxta rejalashtirilgan yechimlar va yashash maydonidan oqilona foydalanishni o‘zida mujassam etadi.

🏢 Qulaylik va imkoniyatlar

Majmuada zamonaviy obodonlashtirish va infratuzilma elementlari ko‘zda tutilgan:

  • keng kirish yo‘laklari va umumiy hududlar

  • yorug‘ xoll va liftlar

  • dam olish uchun puxta o‘ylangan jamoat hududlari

  • klub terassalari va majmua atrofidagi sayr yo‘laklari

Bunday makon oilalar uchun ham, faol shahar hayoti tarafdorlari uchun ham qulay muhit yaratadi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Hovli konsepsiyasi osoyishtalik va shinamlikka yo‘naltirilgan:

  • sayr va dam olish uchun obodonlashtirilgan zonalar

  • bolalar maydonchalari

  • yashil hududlar va ko‘kalamzorlashtirish

  • muloqot va faol dam olish uchun ichki makonlar

  • qulay kirish imkoniga ega yer osti avtoturargohi

  • barcha yoshdagilar uchun xavfsiz va qulay muhit

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Kundalik qulaylik uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

  • yer osti va/yoki yer usti avtoturargoh

  • zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari

  • videokuzatuv va kirishni nazorat qilish tizimi

  • shahar bilan qulay transport aloqasi

📍 Joylashuv

Mavera Town turar-joy majmuasi Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida, Abdulla Qahhor 7-yo‘lagida, poytaxtning nufuzli hududida joylashgan.

Bu Toshkentning markaziy va rivojlangan hududlaridan biri bo‘lib, yaqin atrofda maktablar, do‘konlar, supermarketlar, restoranlar va qulay transport yo‘llari mavjud. Shu bois kundalik hayot maksimal darajada qulay bo‘ladi.

ta'lim
sog'liqni saqlash
Oziq-ovqat va ichimliklar

