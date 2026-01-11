  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi "NRG JOMIY"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$53,423
dan
$1,308/m²
;
13
ID: 33915
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Olmazor Tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Kompleks haqida

NRG JOMIY — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shahar hayotining dinamik ritmini, qurilish sifati va qulay yashash muhitini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta o‘ylangan yechimlar va funksional makonlarni uyg‘unlashtirib, yashash hamda dam olish uchun uslubiy va qulay makon yaratadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy urbanistik uslubda bajarilgan — aniq chiziqlar, ixcham fasadlar va materiallarning uyg‘un kombinatsiyasi loyihaning nufuzini ta’kidlaydi.

Qurilish konsepsiyasi estetika va amaliylikni uyg‘unlashtirgan holda kundalik hayot uchun qulay muhit yaratishga yo‘naltirilgan.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Biznes

  • Qurilish formati: zamonaviy ko‘p qavatli turar-joy majmuasi

  • Turli hayot tarziga mos puxta rejalashtirish

  • Makondan oqilona foydalanish

  • Qurilish sifatining yuqori standartlari

🏢 Zamonaviy kirish zonalari

Loyihada zamonaviy pardoz va puxta yoritish yechimlariga ega uslubiy kirish hollari nazarda tutilgan.

To‘siqlarsiz muhit va qulay navigatsiya bolali oilalar, yosh mutaxassislar hamda katta yoshdagi aholi uchun ham qulaylik yaratadi.

🌿 Obodonlashtirish va qulaylik

Hududni obodonlashtirish konsepsiyasi osoyishtalik va xavfsizlikka yo‘naltirilgan:

  • yopiq hudud

  • shinam ichki hovli

  • bolalar va sayr zonalari

  • dam olish uchun maxsus joylar

  • videokuzatuv tizimi

Bunday makon tashkiloti shahar muhitida ham shaxsiylik va qulaylik hissini yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi qulayligi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

  • avtomobillar uchun parking yechimlari

  • zamonaviy muhandislik tizimlari

  • qulay jamoat hududlari

  • saqlash va maishiy qulaylik zonalari

📍 Lokatsiya

NRG JOMIY turar-joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilmaga ega joyda joylashgan.

Yaqin atrofda asosiy transport yo‘nalishlari, savdo obyektlari, ta’lim muassasalari va kundalik xizmatlar mavjud bo‘lib, bu faol shahar hayoti uchun barcha zarur sharoitlarni ta’minlaydi.

ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Siz ko'rib chiqasiz
