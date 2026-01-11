Turar-joy majmuasi "NRG JOMIY"

NRG JOMIY — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shahar hayotining dinamik ritmini, qurilish sifati va qulay yashash muhitini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta o‘ylangan yechimlar va funksional makonlarni uyg‘unlashtirib, yashash hamda dam olish uchun uslubiy va qulay makon yaratadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy urbanistik uslubda bajarilgan — aniq chiziqlar, ixcham fasadlar va materiallarning uyg‘un kombinatsiyasi loyihaning nufuzini ta’kidlaydi.
Qurilish konsepsiyasi estetika va amaliylikni uyg‘unlashtirgan holda kundalik hayot uchun qulay muhit yaratishga yo‘naltirilgan.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Biznes
Qurilish formati: zamonaviy ko‘p qavatli turar-joy majmuasi
Turli hayot tarziga mos puxta rejalashtirish
Makondan oqilona foydalanish
Qurilish sifatining yuqori standartlari
🏢 Zamonaviy kirish zonalari
Loyihada zamonaviy pardoz va puxta yoritish yechimlariga ega uslubiy kirish hollari nazarda tutilgan.
To‘siqlarsiz muhit va qulay navigatsiya bolali oilalar, yosh mutaxassislar hamda katta yoshdagi aholi uchun ham qulaylik yaratadi.
🌿 Obodonlashtirish va qulaylik
Hududni obodonlashtirish konsepsiyasi osoyishtalik va xavfsizlikka yo‘naltirilgan:
yopiq hudud
shinam ichki hovli
bolalar va sayr zonalari
dam olish uchun maxsus joylar
videokuzatuv tizimi
Bunday makon tashkiloti shahar muhitida ham shaxsiylik va qulaylik hissini yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi qulayligi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
avtomobillar uchun parking yechimlari
zamonaviy muhandislik tizimlari
qulay jamoat hududlari
saqlash va maishiy qulaylik zonalari
📍 Lokatsiya
NRG JOMIY turar-joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilmaga ega joyda joylashgan.
Yaqin atrofda asosiy transport yo‘nalishlari, savdo obyektlari, ta’lim muassasalari va kundalik xizmatlar mavjud bo‘lib, bu faol shahar hayoti uchun barcha zarur sharoitlarni ta’minlaydi.