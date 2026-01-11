  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi "Yangi Baxt"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$41,673
dan
$1,439/m²
;
7
Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Бектимирский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Kompleks haqida

Yangi Baxt — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, xavfsizlik va osoyishta hayot muhitini tanlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha amaliy arxitektura, funksional rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, butun oila uchun qulay yashash makonini shakllantiradi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda bajarilgan — ixcham fasadlar, uyg‘un rang yechimlari va amaliy materiallar yoqimli tashqi ko‘rinishni yaratadi.

Loyihaning asosiy g‘oyasi — har kuni qulaylik hissi seziladigan shinam va qulay yashash muhitini yaratishdir.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Komfort

  • Zamonaviy turar-joy qurilish formati

  • Qulay va funksional rejalashtirish

  • Makondan oqilona foydalanish

  • Oilaviy yashash uchun qulay sharoitlar

🏢 Kirish zonalari va qulaylik

Loyihada puxta tashkil etilgan va sifatli pardozga ega zamonaviy kirish zonalari ko‘zda tutilgan.

To‘siqlarsiz muhit bolali oilalar, yoshi katta insonlar va barcha aholi uchun qulay kirish imkonini ta’minlaydi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Hovli konsepsiyasi xavfsizlik va osoyishta muhit yaratishga qaratilgan:

  • yopiq hudud

  • shinam va obodonlashtirilgan hovli

  • bolalar maydonchalari

  • sayr zonalari

  • dam olish joylari

  • videokuzatuv tizimi

Bunday yondashuv yashash uchun qulay va do‘stona muhitni shakllantiradi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi uchun quyidagilar nazarda tutilgan:

  • avtoturargoh joylari

  • zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari

  • dam olish uchun jamoat hududlari

  • kundalik qulaylik uchun makonlar

📍 Lokatsiya

Yangi Baxt turar-joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va yaxshi transport aloqalariga ega joyda joylashgan.

Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, kundalik xizmat ko‘rsatish obyektlari va qulay hayot uchun zarur barcha sharoitlar mavjud.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
