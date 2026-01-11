Turar-joy majmuasi "Yangi Baxt"

Yangi Baxt — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, xavfsizlik va osoyishta hayot muhitini tanlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha amaliy arxitektura, funksional rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, butun oila uchun qulay yashash makonini shakllantiradi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda bajarilgan — ixcham fasadlar, uyg‘un rang yechimlari va amaliy materiallar yoqimli tashqi ko‘rinishni yaratadi.
Loyihaning asosiy g‘oyasi — har kuni qulaylik hissi seziladigan shinam va qulay yashash muhitini yaratishdir.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Komfort
Zamonaviy turar-joy qurilish formati
Qulay va funksional rejalashtirish
Makondan oqilona foydalanish
Oilaviy yashash uchun qulay sharoitlar
🏢 Kirish zonalari va qulaylik
Loyihada puxta tashkil etilgan va sifatli pardozga ega zamonaviy kirish zonalari ko‘zda tutilgan.
To‘siqlarsiz muhit bolali oilalar, yoshi katta insonlar va barcha aholi uchun qulay kirish imkonini ta’minlaydi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Hovli konsepsiyasi xavfsizlik va osoyishta muhit yaratishga qaratilgan:
yopiq hudud
shinam va obodonlashtirilgan hovli
bolalar maydonchalari
sayr zonalari
dam olish joylari
videokuzatuv tizimi
Bunday yondashuv yashash uchun qulay va do‘stona muhitni shakllantiradi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar nazarda tutilgan:
avtoturargoh joylari
zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari
dam olish uchun jamoat hududlari
kundalik qulaylik uchun makonlar
📍 Lokatsiya
Yangi Baxt turar-joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va yaxshi transport aloqalariga ega joyda joylashgan.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, kundalik xizmat ko‘rsatish obyektlari va qulay hayot uchun zarur barcha sharoitlar mavjud.