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ЖК Western housing

Toshkent, O‘zbekiston
dan
7,50M soʻm
;
5
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Kompleks haqida

“Western housing” - это жилой комплекс комфорт - класса, состоящий из десятиэтажных зданий и просторного двора. Те, кто ценит простоту и качество, наслаждаясь могут жить в этих квартирах в тишине и покое со своими близкими. Кирпичные дома оборудованы скоростными лифтами. Кроме того, система отопления в каждой квартире индивидуальна. Площадь, отведенная под строительство комплекса, составляет 7 500 м². Прекрасные условия во дворе одинаково привлекательны как для пожилых, так и для маленьких домовладельцев.

Инфраструтура ЖК “Western housing”
Благодаря тому, что территория вокруг комплекса свободна от шума, жильцы спокойно живут в своих квартирах. В 10 -15 минутах ходьбы от комплекса находится метро Киёт, школа №47, супермаркет, магазины одежды и кафе.

Во дворе организована летняя игровая площадка для детей и тренировочная зона для занятий спортом. Самое главное - наличие детского сада в самом комплексе. Родители экономят время, и им не о чем беспокоиться о безопасности своих детей. Также есть минимаркет, где вы можете удобно делать покупки каждый день. Еще одним важным удобством, созданным для жителей, является подземная и надземная парковка.

Квартиры и их цены ЖК “Western housing”
В трех многоэтажных домах комплекса есть квартиры с высотой потолков 3 метра. На продажу выставлены 1, 2 и 3 - комнатные квартиры. Их площадь составляет от 50 м² до 92 м². Стоимость однокомнатной квартиры начинается от 375 000 000 сум.

Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston

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Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Компания Elite Development работает над проектом, состоящий из пяти корпусов переменной этажности: две башни высотой до 12 этажей блоки В и Д, блок Б 9 этажей , блок А 7 этажей и блок Г 5 этажей. Комплекс позиционируется в премиальном сегменте.  Количество подъездов: 1 Фасад здания: вентилируемые плиты Архитектура привлекает внимание мягкими перепадами в этажности и современными фасадами. Фасады будут облицованы вентилируемыми системами. В доме можно выбрать комфортные квартиры свободной планировки с гардеробными, просторными кухнями-гостиными и светлыми спальнями с панорамными окнами. Площадь квартир - от 36 до 117 квадратных метров. В наличии от 80 кв.м. Квартиры расположены на этаже таким образом, чтобы их можно объединить и получить большую площадь.   Стоимость квартиры включает: черновая отделка межкомнатные перегородки из газоблока двухконтурный котел окна AKFA высота потолков 3,6 марка бетона 450 м автономное отопление   Инфраструктура района, выбранного для возведения ЖК хорошо развита и включает в себя все необходимые для комфортной жизни. В шаговой доступности расположены магазины, супермаркеты, кафе и рестораны, школы и детские сады, поликлиника, несколько спортивных комплексов. Территория комплекса, огороженная с видеонаблюдением. Просторные пассажирские и грузовые лифты финской компании KONE поднимут на нужный этаж быстро и бесшумно.  Жилой квартал расположен не далеко от центра города: Школа №321 Школа №48 Детский Сад №249 Детский Сад №362 Поликлиника №58 до МКАД составит 3 минуты до вокзала 8 минут до аэропорта 5 минут.  Всё, что нужно для комфортной жизни.  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
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Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Uchquduq, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Застройщик    “GARANT UCHQUDUQ” MCHJ»   Добро пожаловать в ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК», ведущую строительную компанию в городе Навои, занимающуюся предоставлением первоклассных строительных услуг и предоставлением высококачественных квартир и современных домов. Стремясь к совершенству, мы предлагаем вам лучшие адреса в Навои, где вас ждут роскошь и комфорт.   О жилом комплексе   Добро пожаловать в исключительный жилой комплекс «ORZULAR», разработанный ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК». Этот современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Навои, предлагает ряд недорогих домов, предназначенных для воплощения вашей мечты в реальность. На 9 этажах современного дизайна "ORZULAR" представлены различные варианты жилья, соответствующие разным стилям жизни и предпочтениям. От стильных квартир до просторных домов, мы предлагаем широкий выбор планировок для удовлетворения ваших конкретных потребностей. Для обеспечения вашей безопасности и удобства система внутренней связи удобно расположена на территории комплекса, обеспечивая безопасный контроль доступа и спокойствие для вас и вашей семьи. "ORZULAR" разработан с заботой о семьях. В комплексе вы найдете школу и детский сад, что обеспечит легкий доступ к качественному образованию для ваших детей. Попрощайтесь с долгими поездками на работу и оцените удобство доступности учебных заведений. На территории жилого комплекса имеются паркинги и гаражи, обеспечивающие удобные и безопасные варианты парковки для жильцов и их гостей. Вы можете быть уверены, что ваши автомобили находятся под надежной охраной. Расположенный в оживленном городе Навои, «ORZULAR» предлагает новые дома и квартиры в современном стиле, отражающем современный образ жизни. Испытайте радость владения новым домом, сочетающим в себе эстетику, функциональность и доступность. Откройте для себя очарование 2x комнатных и 3x комнатных домов в Учкудуке в «МЕЧТАХ». Независимо от того, являетесь ли вы небольшой семьей или нуждаетесь в дополнительном пространстве, наши продуманно спроектированные дома удовлетворят ваши потребности и обеспечат комфортное проживание. Не упустите возможность стать частью этого исключительного жилого комплекса. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах в «ORZULAR» и обезопасить свой новый дом в оживленном городе Учкудук.   Видеонаблюдение   Кодовая дверь   Домофон   Детская площадка   Торговый центр   Адрес: Навоийская Область Учкудукский Район, Учқудуқ Шаҳар Aбай МФЙ 45 Уй
Quruvchi
“GARANT UCHQUDUQ” MCHJ
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Quruvchi
“GARANT UCHQUDUQ” MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Реверсайд Резиденция
Turar-joy majmuasi Реверсайд Резиденция
Keles, O‘zbekiston
dan
268,00M soʻm
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
Riverside qarorgohi Foydali zamonaviy makonga xush kelibsiz! Riverside Residence ⠀ Bizning noyob turar-joy majmualarimiz hayotingiz uchun eng zo'r joy. Konfor va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligi bizni ideal tanlovga aylantiradi! ⠀ Komplekslarimiz shaharning go'zal burchaklarida joylashgan. Panoramik manzaralar, tabiatga yaqinlik va ko'ngilochar hududlar faol hayot tarzini yaratadi. ⠀ Har bir xonadon qulaylik vohasidir. Keng maketlar, zamonaviy materiallar va qulay dizayn interyerni faqat Riverside Residence-da ideal qiladi. ⠀ Aqlli texnologiyalar bizning kontseptsiyamizning bir qismidir. Innovatsion aqlli uy tizimi tufayli yorug‘lik, iqlim va xavfsizlikni bir tegish bilan boshqaring. Siz narxlarni mutaxassislarimizdan bilib olishingiz mumkin Yangi loyihadan yangi kvartiralar
Quruvchi
Median Development
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Quruvchi
Median Development
Aloqa tillari
Русский