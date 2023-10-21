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34 объекта найдено
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Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Автосалоны Общая площадь участка 3,73 га о проекте Nurafshon Business City …
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Агропромышленный комплекс области Общая площадь участка 1 га Агропромышленны…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Арена Общие сведения : Общая площадь участка Строительная площадь Застрой…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Библиотека Общая площадь участка 1,1 га Строительная площадь 570,0 м² …
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Гостиница Общая площадь участка 1,83 га Строительная площадь 1,6 га На террит…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
ГУВД Ташкентской области Общие сведения : Общая площадь участка 1.22 га З…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Дворец Творчества молодежи В современном мире молодёжь представляет собой особую ценность…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание Административного резерва : Общая площадь участка 1,43 га о проекте Nuraf…
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание областного налогового комитета Общие сведения : Общая площадь участка …
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание Прокуратуры Ташкентской области Общие сведения : Общая площадь участка …
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание Суда Ташкентской области Общая площадь участка 2.54 га Застройщик …
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Комплекс строительства Общая площадь участка 1 га о проекте Nurafshon Busine…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Многопрофильный бизнес центр Особый интерес у инвесторов вызывают бизнес центры с общей п…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Многопрофильный комплекс здравоохранения Общая площадь участка 4,78 га …
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Многопрофильный торговый центр Вдоль дороги, напротив комплекса Арены планируется …
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Многоэтажная авто стоянка Общая площадь участка 1,77 га о проекте Nurafshon Busines…
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Многоэтажные жилые комплексы Большую часть Nurafshon Business City будут составлять …
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Областное управление дошкольного образования Общая площадь участка 2 га о проекте N…
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Областной коммунальный комплекс о проекте Nurafshon Business City Высшая цель проекта …
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Памятник Зульфии Закировой Общая прощадь участка 1,00 га Период реализаци и проэкта…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Семейная поликлиника Общая площадь участка 0,5 га По соседству с Nurafshon Business…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Система Buss Rapid Tranzit Общая площадь участка 38 км Преимущества БРТ Авт…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Средне специальное и дошкольно образовательное учреждение Общая площадь участка …
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Театр Сейчас ходить в театр – одно удовольствие. Это праздник! Театр сочетает в себе весе…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Университет Нурафшона Общая площадь участка 3,5 га Общая площадь участка 2 га …
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Управление туризма и спорта о проекте Nurafshon Business City Высшая цель проекта это …
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Филиал Ташкентского университета информационных технологий Общая площадь участка 6 га …
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание Хокимията Ташкентской области Общая площадь участка 2 га о проекте Nurafshon…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Центральный банк Общая площадь участка 1.2 га Строительная площадь 0.72 га Пе…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
О комплексе Центральный парк Центральный парк занимающий почти 10% от всей площади "Nu…
Цена по запросу
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