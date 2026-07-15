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Квартиры в Учтепа, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Учтепа, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Учтепа, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 4/5
БИС
$81,200
НДС
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