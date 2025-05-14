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Аренда офиса на долгий срок в Учкудукский район, Узбекистан

4 объекта найдено
Офис 347 м² в Учкудукский район, Узбекистан
Офис 347 м²
Учкудукский район, Узбекистан
Площадь 347 м²
Этаж 1/26
Сдается в аренду нежилое помещение Локация: Дружбы Народов / NRG U Tower Площадь: 347 м² Выс…
$18,218
в месяц
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Alliance Estate
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Офис 3 000 м² в Учкудукский район, Узбекистан
Офис 3 000 м²
Учкудукский район, Узбекистан
Площадь 3 000 м²
📢 Аренда 4-этажного офисного здания в Северном Алмазаре (бывшая саф) – Первая линия! 📢 📍 Ло…
$45,000
в месяц
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Alliance Estate
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Офис 30 м² в Учкудукский район, Узбекистан
Офис 30 м²
Учкудукский район, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Аренда под офис Район: Чиланзар ориентир: медиапарк Площадь: 30 м² Цена: 700$ Депозит: 200…
$1,050
в месяц
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Alliance Estate
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Офис 139 м² в Учкудукский район, Узбекистан
Офис 139 м²
Учкудукский район, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 139 м²
Этаж 1/4
#Аренда #Чиланзар 2 квартал, 25 #Офис #4_комнат #коммерция 138.5 м2 Цена: 2000$ Сдадим офи…
$3,000
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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