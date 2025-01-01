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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Учкудукский район, Узбекистан

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 216 м² в Учкудукский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 216 м²
Учкудукский район, Узбекистан
Площадь 216 м²
Агентство недвижимости «RE/MAX Diamond» предлагает Вашему вниманию Сдаётся в аренду нежил…
298,381 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 1 625 м² в Учкудукский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 625 м²
Учкудукский район, Узбекистан
Площадь 1 625 м²
Этаж 12345/5
Агентство недвижимости "Re/max Diamond" предлагает Вашему внимание -Аренда помещения - Ра…
324,33 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 1 625 м² в Учкудукский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 625 м²
Учкудукский район, Узбекистан
Площадь 1 625 м²
Этаж 1234/5
Агентство недвижимости "Re/max Diamond" предлагает Вашему внимание #Аренда помещения - Ра…
324,33 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский

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Рейтинг 4.9 / 5:
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