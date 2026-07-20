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Аренда коммерческих помещений на долгий срок в Термез, Узбекистан

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1 объект найдено
Аренда склада и офиса в Термезе в Термез, Узбекистан
Аренда склада и офиса в Термезе
Термез, Узбекистан
Площадь 4 200 м²
Количество этажей 2
Сдается в аренду современный складской комплекс в г.Термез (построен в августе 2024г.). Площ…
$8,172
в месяц
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