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Магазины в Термез, Узбекистан

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 1 комната в Термез, Узбекистан
Магазин 1 комната
Термез, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
1,40 млрд сум
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Языки общения: Oʻzbekcha