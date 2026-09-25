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Производственные здания в Ташкентском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Продаеться Производственный объект 75соток в Кушкунды, Узбекистан
Продаеться Производственный объект 75соток
Кушкунды, Узбекистан
Площадь 7 440 м²
Количество этажей 1
Тошкент тумани Тўлабей мфй Майдони 75 соток, бинолари 2700м2, хамма коммуникация бор, ишлаб …
$380 000
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A LIGHT FUTURE APEX
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